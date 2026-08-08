Što se sve događalo na hrvatskom otoku pod osramoćenim glumcem? Bizarni prizori i danas izazivaju nevjericu

Jared Leto svojedobno je na hrvatskom Obonjanu organizirao luksuzni Mars Island za obožavatelje, čije su neobične fotografije ponovno privukle pozornost javnosti nakon ozbiljnih optužbi za seksualno nedolično ponašanje koje glumac kategorički odbacuje.

Glumac i glazbenik Jared Leto svojedobno je hrvatski otok Obonjan pretvorio u mjesto neobičnog okupljanja svojih najvjernijih obožavatelja.

Oskarovac i frontmen grupe Thirty Seconds to Mars ondje je organizirao Mars Island, luksuzni trodnevni retreat koji je fanovima obećavao rijetku priliku za druženje s članovima benda.

Jared Leto - 4 Foto: Profimedia

Obožavatelji grupe, poznati pod nazivom Echelon, za sudjelovanje su navodno trebali izdvojiti više od 6499 dolara. U cijenu su bili uključeni smještaj, nastupi, radionice i različite grupne aktivnosti posvećene kreativnosti, samoizražavanju i povezivanju.

Događaj je bio bez alkohola, a sudionici su vrijeme provodili plivajući, sunčajući se, šećući plažama i prakticirajući jogu.

Prema pisanju Air Maila, većinom ženski posjetitelji također su meditirali, pjevali mantre i provodili vrijeme bosonogi u kaftanima zajedno s Letom. Dio obožavatelja opisivao je iskustvo kao čarobno i inspirativno, posebno zbog mogućnosti da omiljenom glazbeniku budu bliže nego na klasičnom koncertu.

Jared Leto - 5 Foto: Profimedia

Jared Leto - 6 Foto: Profimedia

No fotografije s Obonjana izazvale su sasvim drukčije reakcije na društvenim mrežama. Posebno se proširila fotografija na kojoj Leto stoji na stijeni raširenih ruku, dok obožavatelji ispod njega zauzimaju sličnu pozu. Na drugim prizorima posjetitelji odjeveni u bijelo sjede na podu i slušaju glazbenika, zbog čega su pojedini korisnici društvenih mreža cijeli događaj počeli uspoređivati s kultom.

Jared Leto - 3 Foto: Profimedia

Bend se, međutim, i sam poigravao takvim komentarima. "Da, ovo je kult", pisalo je u njihovoj objavi iz 2019. uz hashtag #MarsIsland, dok je Leto jednom prilikom fotografiran i u majici s natpisom „This is a Cult“. Prije hrvatskog Mars Islanda bend je od 2015. organizirao i Camp Mars u Malibuu, vikend-okupljanje za punoljetne fanove koje je uključivalo glazbu, planinarenje, streličarstvo i druženja uz logorsku vatru.

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Priča o neobičnim okupljanjima ponovno je dospjela u fokus nakon ozbiljnih optužbi protiv Leta. Air Mail je 2025. objavio svjedočanstva devet žena koje su ga optužile za seksualno neprimjereno ponašanje, neželjene pokušaje zbližavanja i kontakte s maloljetnicama.

Jared Leto - 2 Foto: Facebook

Novi BBC-jev dokumentarac donio je iskaze deset žena, među kojima su četiri iznijele optužbe za kaznena seksualna djela, seksualne odnose s maloljetnicama i grooming. Navodi se odnose na razdoblje od 2002. do 2016. godine.

Jared Leto kategorički je odbacio optužbe.

"Nikada u životu nisam nikoga seksualno napao. Ove tvrdnje su apsolutno i kategorički lažne", poručio je u izjavi za Associated Press. Tako se danas i nekadašnji Mars Island na hrvatskoj obali ponovno našao pod povećalom javnosti, godinama nakon što su njegove neobične fotografije prvi put obišle društvene mreže.

Back home and it still feels like a dream, slowly processing what was the experience of a lifetime, thank you and endless love...! 💕💫 #MarsIsland pic.twitter.com/ifFqRst7fm — Beyond the Horizon (@verity95) August 15, 2019

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