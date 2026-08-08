Sićušni bikini s trešnjicama jedva je obuzdao njezine adute: Ovako bujna Slavonka uživa na Jadranu

Claudia Rivier ljetuje na Pagu, gdje je uživala u kristalno čistom moru i privukla pozornost minijaturnim crvenim bikinijem koji je jedva prekrio njezine bujne grudi.

Influencerica Claudia Rivier ljetne dane provodi na Pagu, odakle je podijelila prizor koji teško može proći nezapaženo. Okružena kristalno čistim morem i impresivnim stijenama, prepustila se potpunom odmoru daleko od gradske vreve.

Za morsku avanturu odabrala je minijaturni crveni bikini s motivom trešnje koji je jedva obuzdao njezine bujne obline. Gornji dio s vrlo malo tkanine jedva joj je prekrio grudi, pa je upravo izazovno ljetno izdanje bilo jedan od detalja koji prvi privlači pažnju na fotografiji.

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Claudia je pozirala plutajući na leđima u tirkiznom moru, a sunčane naočale bile su joj jedini modni dodatak. Fotografija odiše pravim ljetnim ugođajem, a u pozadini se vide prepoznatljivi kameniti krajolik i gotovo potpuno mirno more.

Claudia Rivier - 1 Foto: Instagram

Claudia Rivier - 2 Foto: Instagram

Claudia Rivier - 1 Foto: Instagram

Ipak, pažnju nije privukla samo Claudia. Uz nju se nalazio SUP na kojem se smjestio njezin maleni četveronožni ljubimac, očito spreman pratiti vlasnicu i u morskim avanturama.

Claudia Rivier Foto: Instagram

Claudia Rivier Foto: Instagram

Rivier je i ranije pokazivala da je ljubiteljica odvažnih modnih kombinacija, a ni tijekom odmora ne odustaje od svog prepoznatljivog stila. Ovoga puta spojila je uživanje u prirodi, aktivan odmor i atraktivno izdanje za plažu.

Sudeći prema prizoru koji je podijelila, Claudia je na Pagu pronašla idealno mjesto za bijeg od svakodnevice – sunce, bistro Jadransko more i društvo kućnog ljubimca bili su sasvim dovoljni za pravi ljetni dan.

Intervju s Claudijom pročitajte OVDJE.

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