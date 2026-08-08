Pamtimo ga potpuno drukčijeg! Nakon 90 kg manje njegova transformacija ostavlja bez riječi

John Goodman danas izgleda gotovo neprepoznatljivo nakon što je višegodišnjom promjenom prehrane, prestankom konzumiranja alkohola i redovitom tjelovježbom izgubio više od 90 kilograma.

Glumac John Goodman, kojeg publika najbolje pamti kao Dana Connera iz kultne serije "Roseanne" i Freda Kremenka u filmu "Obitelj Kremenko", ponovno je iznenadio javnost svojim izgledom.

Danas 74-godišnji glumac snimljen je u supermarketu, gdje je susreo kolegu Davida DeLuisea i pristao pozirati za zajedničku fotografiju. Selfie je ubrzo privukao veliku pozornost jer Goodman izgleda drastično mršavije nego u vrijeme najveće televizijske slave.

Njegova transformacija, međutim, nije rezultat kratkotrajne dijete. Goodman je godinama otvoreno govorio o problemima s težinom, a na vrhuncu je imao gotovo 181 kilogram.

Galerija 21 21 21 21 21

John Goodman, Roseanne Bar Foto: Profimedia

John Goodman - 4 Foto: Profimedia

John Goodman - 5 Foto: Profimedia

Još u vrijeme "Roseanne" znao bi tijekom pauze od snimanja izgubiti 25 ili 30 kilograma, a zatim ih ponovno vratiti. Poslije je priznao da je godinama ponavljao isti obrazac – naglo bi smršavio, nagradio se povratkom starim navikama i ponovno dobio kilograme.

Velika prekretnica dogodila se 2007. godine, kada je prestao piti alkohol. Goodman je otvoreno govorio o dugogodišnjoj borbi s alkoholom, a odluka o trijeznosti postala je jedan od temelja njegove velike životne promjene. Umjesto brzog mršavljenja, ovoga puta odlučio je kilograme skidati postupno i trajno mijenjati navike.

John Goodman - 15 Foto: Profimedia

John Goodman - 9 Foto: Profimedia

John Goodman - 4 Foto: Profimedia

"Bilo je to 30 godina bolesti koja je ostavljala posljedice na svima oko mene, a došlo je do točke kada je svaki put postajalo sve teže i iscrpljujuće. Bilo je pitanje života ili smrti", ispričao je pet godina poslije za Guardian. "Bilo je vrijeme da prestanem."

John Goodman - 13 Foto: Profimedia

John Goodman - 10 Foto: Profimedia

U tome mu je pomogao poznati trener Mackie Shilstone, koji je tijekom karijere radio i sa Serenom Williams. Goodman je prešao na prehranu mediteranskog tipa, s naglaskom na ribu, povrće, voće, maslinovo ulje i orašaste plodove, a izbacio je i šećer. U najintenzivnijem razdoblju trenirao je šest dana u tjednu, koristio traku za trčanje i eliptični trenažer te nastojao napraviti između 10 i 12 tisuća koraka dnevno.

Pogledaji ovo Celebrity Tko bi joj dao 58 godina? Duboko rezani kupaći stavio je njezine adute u prvi plan

Jedna od ključnih promjena bila je i kontrola porcija. Goodman je priznao da je nekoć imao naviku jesti bez previše razmišljanja o količini, dok je s godinama shvatio da mu ekstremne dijete ne donose dugoročne rezultate. Njegov trener također je naglašavao da transformacija nije nastala preko noći, već je rezultat višegodišnje dosljednosti.

John Goodman - 11 Foto: Profimedia

John Goodman - 7 Foto: Profimedia

Rezultati su s vremenom postajali sve vidljiviji. Već 2010. godine izgubio je oko 45 kilograma, a do 2023. potvrdio je da je ukupno skinuo više od 90 kilograma. U tom je razdoblju otkrio da više nije toliko intenzivno trenirao kao prije, ali je nastavio hodati i, među ostalim, održavati aktivnost šetnjama sa svojim psima.

John Goodman - 12 Foto: Profimedia

John Goodman - 3 Foto: Profimedia

Goodman pritom nikada nije želio da ga se predstavlja kao savršen primjer za mršavljenje. Upravo suprotno, često se šalio na vlastiti račun i otvoreno priznavao razdoblja u kojima bi zapostavio trening. Njegov pristup posljednjih godina nije se temeljio na što bržem gubitku kilograma, nego na tome da se više kreće i ne vrati načinu života koji ga je svojedobno doveo do gotovo 181 kilograma.

"Ne želim nikome biti uzor ako se svi kilogrami ponovno vrate – kada počnem žlicom jesti Crisco izravno iz limenke, uz šećer u prahu sa strane", našalio se Goodman.

John Goodman - 1 Foto: Profimedia

John Goodman - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Teška sudbina slavne pjevačice: Odbila je kemoterapiju, a zbog sina je godinama proživljavala dramu

Najnovija fotografija pokazuje koliko se Goodman danas razlikuje od čovjeka kojeg milijuni pamte iz prvih sezona "Roseanne". David DeLuise slučajno ga je susreo tijekom kupovine te fotografiju podijelio na Instagramu, gdje je Goodmana nazvao legendom, dok su brojni pratitelji ostali iznenađeni njegovim vitkim izgledom.

John Goodman - 8 Foto: Profimedia

Velika fizička transformacija nije ga udaljila ni od glume. Nakon završetka serije "The Conners", Goodman nastavlja raditi, a među projektima koji ga očekuju je i film "Digger" redatelja Alejandra Gonzáleza Iñárritua, u kojem glumi uz Toma Cruisea i Riza Ahmeda. Gotovo dva desetljeća nakon što je odlučio promijeniti životne navike, Goodman tako nastavlja karijeru – samo s više od 90 kilograma manje nego u najtežem razdoblju života.

Znanje o Goodmanu provjerite OVDJE.

O svojoj transformaciji pričao je i za IN magazin, a više o tome čitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Žanamari Perčić o velikoj životnoj promjeni: "Ono što ljudi ne znaju ne mogu ni uništiti''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Sve oči uprte su na kapetanicu Meri, zbog crvenog bikinija teško je bilo gledati bilo gdje drugdje

Pogledaji ovo Zanimljivosti Njihova ljubavna priča zvuči kao film: Prvo ih spojili scenaristi, a onda su se doista zaljubili

Pogledaji ovo Celebrity Preminula influencerica s preko 360 tisuća fanova, posljednjom porukom kao da je naslutila oproštaj