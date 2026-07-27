Sjećate se simpatičnog Nickyja? Kao klinac glumio je uz Willa Smitha, a danas vodi potpuno drukčiji život

Ross Bagley proslavio se kao dječja zvijezda zahvaljujući ulozi Nickyja Banksa u seriji The Fresh Prince of Bel-Air i filmu Dan nezavisnosti, no umjesto glumačke karijere odabrao je drugačiji životni put.

Devedesetih godina bio je jedno od najprepoznatljivijih dječjih lica Hollywooda. Ross Bagley osvojio je gledatelje kao simpatični Nicky Banks u kultnoj seriji "The Fresh Prince of Bel-Air", a mnogi ga pamte i iz filmskog hita "Dan nezavisnosti" (Independence Day), u kojem je ponovno glumio uz Willa Smitha. Iako su mu mnogi predviđali veliku glumačku karijeru, odlučio je krenuti sasvim drugim putem.

Ross Bagley rođen je 5. prosinca 1988. u Los Angelesu, a u svijet glume ušao je s tek četiri godine. Prije nego što je postao najmlađi član obitelji Banks, pojavio se u filmu "The Little Rascals" (1994.), gdje je utjelovio simpatičnog Buckwheata. Iste godine dobio je ulogu Nickyja Banksa, najmlađeg rođaka kojeg je odgajao lik Willa Smitha, i vrlo brzo postao jedan od omiljenih dječjih glumaca televizijske publike.

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Brittany Ashton Holmes - 7 Foto: Profimedia

Veliku popularnost donijela mu je i uloga Dylana Dubrowa, posinka kapetana Stevena Hillera kojeg je glumio Will Smith u blockbusteru "Dan nezavisnosti" iz 1996. godine. Upravo je ta suradnja dodatno učvrstila njihovo prijateljstvo, koje je trajalo i nakon završetka snimanja.

Ross Bagley - 3 Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Nakon nekoliko manjih televizijskih uloga krajem devedesetih i početkom 2000-ih, Bagley se postupno povukao iz svijeta glume. Posljednju veću televizijsku ulogu imao je u seriji "Judging Amy", a potom je odlučio staviti obrazovanje na prvo mjesto. Diplomirao je filmsku i televizijsku umjetnost na California State University Northridge, a praksu je odradio u produkcijskoj kući Overbrook Entertainment, koju su osnovali Will i Jada Pinkett Smith.

Ross Bagley - 1 Foto: Profimedia

Iako je kratko ponovno glumio 2015. godine, nije se vratio Hollywoodu. Umjesto toga izgradio je karijeru u svijetu nekretnina te je postao licencirani agent za prodaju nekretnina u području Los Angelesa. Povremeno nastupa i kao DJ na privatnim događanjima, no daleko je od reflektora koji su obilježili njegovo djetinjstvo.

Ross Bagley - 2 Foto: Moviestore Collection / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za razliku od brojnih bivših dječjih zvijezda, Ross Bagley nikada nije želio živjeti pod povećalom javnosti. O svom ljubavnom životu gotovo nikada ne govori pa nije poznato je li trenutno u vezi ili u braku.

Poznato je tek da ima sina Reecea, kojeg je prvi put predstavio javnosti 2015. godine. Identitet djetetove majke nikada nije otkrio, a privatni život i danas ljubomorno čuva od medija.

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Brittany Ashton Holmes - 5 Foto: Profimedia

Za razliku od brojnih glumaca koji su slavu stekli kao djeca, Bagley nije završio u središtu skandala. Tijekom godina nije bio povezan s problemima sa zakonom, ovisnostima ni medijskim aferama, a upravo se njegova diskrecija često ističe kao razlog zbog kojeg je uspio voditi miran život nakon Hollywooda.

Danas, u 37. godini, Ross Bagley izgleda znatno drugačije nego u vrijeme kada je nasmijavao milijune gledatelja kao mali Nicky, no mnogi ga i dalje prepoznaju upravo po ulozi koja mu je obilježila djetinjstvo. Iako je odustao od glume, ostao je u dobrim odnosima s bivšim kolegama, a njegov put pokazuje da život nakon dječje slave može izgledati sasvim drukčije od onoga što publika očekuje.

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