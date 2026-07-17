Najpoznatiju zlikovku telenovela utjelovila je djevojka hrvatskih korijena, ovako izgleda nakon estetskih operacija

Iako je tijekom karijere odigrala brojne uloge, Gabriela Spanic zauvijek će ostati upamćena kao nezaboravna Paola Bracho iz kultne telenovele ''Otimačica''.

Za milijune gledatelja diljem svijeta ona će zauvijek biti Paola Bracho – elegantna, nemilosrdna i karizmatična negativka iz kultne sapunice ''Otimačica''. No iza lika koji je obilježio televizijsku povijest krije se životna priča ispunjena uspjesima, obiteljskim dramama, velikim skandalima i upornošću koja je Gabrielu Spanic pretvorila u jednu od najvećih zvijezda latinoameričkih telenovela.

Gabriela Elena Španić Utrera rođena je 10. prosinca 1973. u gradu Ortiz u Venezueli. Njezin otac Casimiro Španić potomak je hrvatske obitelji koja je emigrirala u Venezuelu nakon Drugog svjetskog rata, dok joj je majka Norma Utrera španjolskog podrijetla. Gabriela je odrasla uz sestru blizanku Danielu, mlađu sestru Patriciju i brata Antonija.

Gabriela Spanic (Foto: Screenshot) Foto: Screenshot

Iako je kratko studirala psihologiju, vrlo brzo shvatila je da je njezina prava ljubav gluma. Prije nego što je stala pred kamere, okušala se u svijetu ljepote i 1992. godine predstavljala je svoju saveznu državu na izboru za Miss Venezuele. Nije odnijela krunu, ali upravo joj je to natjecanje otvorilo vrata televizije.

Prve uloge dobila je početkom devedesetih u Venezueli, a publika ju je brzo primijetila zahvaljujući prirodnoj karizmi i izražajnoj glumi. Nakon nekoliko uspješnih serija postala je jedno od najtraženijih televizijskih lica u zemlji.

Gabriela Spanic (Foto: AFP) Foto: Afp

Pravi preokret dogodio se 1998. godine kada je prihvatila ponudu meksičke Televise i dobila glavnu ulogu u telenoveli ''La Usurpadora'' (Otimačica). U seriji je istovremeno utjelovila dvije potpuno različite žene – okrutnu bogatašicu Paolu Bracho i skromnu Paulinu Martínez. Dvostruka uloga postala je zaštitni znak njezine karijere, a serija je emitirana u više od 120 zemalja te je postala jedna od najgledanijih telenovela svih vremena.

Zanimljivo je da su mnogi vjerovali kako je u scenama u kojima se pojavljuju obje sestre glumila njezina blizanka Daniela. Gabriela je kasnije više puta objasnila da je gotovo sve scene odigrala sama te da je upravo taj glumački izazov smatra jednim od najvećih uspjeha svoje karijere.

Gabriela Spanic (Foto: AFP) Foto: Afp

Nakon golemog uspjeha Otimačice, producenti su ponovno iskoristili njezin talent za igranje dvostrukih likova. U seriji ''La Intrusa'' ponovno je glumila blizanke, a kasnije je ostvarila zapažene uloge u telenovelama ''La Venganza'', ''Tierra de Pasiones'', ''Prisionera'' i ''Soy tu dueña'', gdje je još jednom briljirala kao negativka.

Osim glume, okušala se kao pjevačica, voditeljica i autorica knjige, a sudjelovala je i u nekoliko reality emisija, čime je dodatno učvrstila status jedne od najprepoznatljivijih zvijezda latinoameričke televizije.

Gabriela je bila u braku s venezuelanskim glumcem Miguelom de Leonom, no brak je završio razvodom. Godine 2008. rodila je sina Gabriela, kojem je, kako često ističe u intervjuima, posvetila velik dio života i zbog kojeg je na neko vrijeme usporila glumačku karijeru.

Gabriela Spanic (Foto: AFP) Foto: Afp

Njezin privatni život često je punio naslovnice zbog obiteljskih nesuglasica, pravnih sporova i medijskih kontroverzi, no unatoč svemu ostala je aktivna na televiziji i društvenim mrežama, gdje je prate milijuni obožavatelja.

Spanic nikada nije skrivala koliko je ponosna na svoje hrvatske korijene. Više je puta posjetila Hrvatsku, upoznala dio obitelji i isticala da joj je upravo uspjeh Otimačice omogućio da pronađe rodbinu koju prije nije poznavala. U intervjuima je govorila kako se osjeća povezanom s očevom domovinom te da joj je svaki dolazak u Hrvatsku posebno emotivno iskustvo.

Tijekom godina Gabriela Spanic promijenila je i svoj izgled, zbog čega je često tema medija i društvenih mreža. Glumica se nikada nije ustručavala govoriti o estetskim zahvatima, a vjeruje se da se podvrgnula brojnim korekcijama, uključujući tretmane lica i druge estetske procedure. Svako njezino novo pojavljivanje izaziva brojne reakcije obožavatelja – dok jedni smatraju da i dalje zrači prepoznatljivom karizmom, drugi ističu da se tijekom godina toliko promijenila da je na prvi pogled teško prepoznati nekadašnju Paolu Bracho.

Gabriela Spanic - 3 Foto: Instagram Screenshot

Gabriela Spanic - 6 Foto: Instagram Screenshot