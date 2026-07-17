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Najpoznatiju zlikovku telenovela utjelovila je djevojka hrvatskih korijena, ovako izgleda nakon estetskih operacija

Piše J. C., Danas @ 06:00 Nekad i sad komentari
Gabriela Spanic (Foto: Screenshot) Gabriela Spanic (Foto: Screenshot) Foto: Screenshot

Iako je tijekom karijere odigrala brojne uloge, Gabriela Spanic zauvijek će ostati upamćena kao nezaboravna Paola Bracho iz kultne telenovele ''Otimačica''.

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