Prošlo je više od 20 godina: Evo kako danas izgledaju zvijezde Harryja Pottera

Nekada su bili djeca koja su učila čarolije u Hogwartsu, a danas su neka od najpoznatijih imena filmske industrije. Donosimo kako danas izgledaju i čime se bave zvijezde Harryja Pottera.

Prošlo je više od dva desetljeća otkako je prvi film o ''Harryju Potteru'' stigao u kina, a glumci koji su obilježili jednu od najuspješnijih filmskih franšiza svih vremena danas vode sasvim drukčije živote. Evo gdje su danas i čime se bave najveće zvijezde Hogwartsa.

Daniel Radcliffe imao je samo 11 godina kada je postao Harry Potter i preko noći osvojio svijet. Nakon završetka serijala namjerno je birao neobične i zahtjevne uloge kako bi se odmaknuo od lika koji ga je proslavio. Glumio je u filmovima ''Swiss Army Man'', ''The Lost City'' i ''Weird: The Al Yankovic Story'', a uspješnu karijeru gradi i na Broadwayu. Godine 2023. postao je otac.

Daniel Radcliffe kao Harry Potter - 3 Foto: Profimedia

Daniel Radcliffe i Erin Darke - 2 Foto: Profimedia

Daniel Radcliffe i Erin Darke - 3 Foto: Profimedia

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Emma Watson odrasla je pred kamerama, a nakon ''Harryja Pottera'' nastavila je nizati uspjehe u filmovima poput ''Ljepotice i zvijeri'' i ''Malih žena''. Osim glume, poznata je po zalaganju za prava žena i održivu modu. Posljednjih godina rjeđe se pojavljuje na filmskom platnu, a više je posvećena privatnom životu i obrazovanju.

Emma Watson (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Emma Watson (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Rupert Grint zauvijek će ostati zapamćen kao simpatični Ron Weasley. Nakon završetka franšize nastavio je glumiti u filmovima i televizijskim serijama, među kojima se posebno ističe psihološki triler ''Servant''. Godine 2020. postao je otac, a privatni život uspješno drži podalje od javnosti.

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Rupert Grint - 2 Foto: Profimedia

Rupert Grint (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Iako je glumio jednog od najvećih negativaca među učenicima Hogwartsa, Tom Felton jedan je od najomiljenijih članova glumačke ekipe među fanovima. Nastavio je glumiti u filmovima i serijama, objavio autobiografiju ''Beyond the Wand'' te često sudjeluje na okupljanjima i događanjima posvećenima ''Harryju Potteru''.

Tom Felton - 12 Foto: Profimedia

Tom Felton - 5 Foto: Profimedia

Alan Rickman već je bio velika glumačka zvijezda prije ''Harryja Pottera'', no uloga profesora Severusa Snapea obilježila je njegovu karijeru i donijela mu kultni status među obožavateljima. Tijekom života ostvario je niz nezaboravnih uloga, među kojima su one u filmovima ''Umri muški'' i ''Zapravo ljubav''. Preminuo je 2016. godine nakon borbe s rakom, a mnogi ga i danas smatraju jednim od najboljih britanskih glumaca svih vremena.

Alan Rickman Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Iako su se životi zvijezda ''Harryja Pottera'' tijekom godina znatno promijenili, njihova povezanost s čarobnjačkim svijetom i dalje je snažna. Nova generacija uskoro će upoznati Hogwart kroz najavljenu televizijsku seriju, no za milijune obožavatelja upravo će Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Tom Felton i Alan Rickman zauvijek ostati lica koja su obilježila djetinjstvo cijele jedne generacije.

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