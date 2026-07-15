Sjećate se Spankyja iz kultne komedije? Danas izgleda neprepoznatljivo i vodi sasvim drugačiji život

Travis Tedford proslavio se kao Spanky u filmu "Male bande", no umjesto hollywoodske karijere odabrao je miran život daleko od reflektora. Danas se rijetko pojavljuje u javnosti, o privatnom životu gotovo ništa ne otkriva, a za razliku od mnogih bivših dječjih zvijezda, tijekom karijere nije bio povezan s većim skandalima.

Travis Tedford bio je jedno od najprepoznatljivijih dječjih lica devedesetih. Milijuni gledatelja pamte ga kao simpatičnog Spankyja McFarlanda iz kultne obiteljske komedije "The Little Rascals" ("Male bande"), koja je 1994. godine osvojila publiku diljem svijeta.

Prije nego što je postao filmska zvijezda, Tedford je već bio poznat zahvaljujući reklamama za Welch's Grape Juice, u kojima je osvojio publiku svojim šarmom i prirodnošću. Nakon velikog uspjeha "Malih bandi" nastavio je glumiti u filmovima poput "Slappy and the Stinkers" i "The Thirteenth Floor", no nije uspio ostvariti jednako zapaženu odraslu glumačku karijeru.

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Umjesto da ostane u Hollywoodu, Travis je odlučio krenuti potpuno drugim putem. Završio je školovanje te se zaposlio u financijskom sektoru, daleko od reflektora i crvenih tepiha. Godinama vodi miran i povučen život, zbog čega ga mnogi obožavatelji danas jedva prepoznaju.

Njegov privatni život velika je nepoznanica. Nikada nije javno govorio o ljubavnim vezama, a nije poznato ni je li oženjen. Povremeno su se pojavljivale glasine da ima suprugu ili partnericu, dok su drugi nagađali o njegovoj seksualnoj orijentaciji, no nijedna od tih tvrdnji nikada nije potvrđena. Sam Tedford svoj privatni život uspješno drži podalje od javnosti.

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Za razliku od brojnih bivših dječjih zvijezda, Travis nije punio naslovnice zbog skandala. Tijekom karijere nije bio povezivan s problemima sa zakonom, ovisnostima ili drugim kontroverzama koje su obilježile živote mnogih njegovih vršnjaka iz Hollywooda. Umjesto toga, odlučio je živjeti daleko od očiju javnosti i posvetiti se sasvim običnom životu.

"Glumio je Spankyja u remakeu filma Male bande iz 1994. Nije završio u problemima s drogama pa, eto, danas više nije poznat", napisao je Travis u opisu svog Instagram profila u šaljivom tonu.

Iako ga danas rijetko viđamo u javnosti, za mnoge će Travis Tedford zauvijek ostati simpatični Spanky, dječak čije su zgode u filmu "Malih bandi" obilježile odrastanje čitave generacije.

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