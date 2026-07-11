Sjećate se ove dječje zvijezde s viralnog memea? Iznenadit ćete se kako danas izgleda

Bio je jedna od najpoznatijih dječjih zvijezda Hollywooda i omiljeni najbolji prijatelj Grega Heffleyja, a njegova najnovija fotografija pokazuje koliko se promijenio od dana kada je glumio Rowleyja Jeffersona.

Mnogi ga i danas pamte kao simpatičnog Rowleyja Jeffersona, najboljeg prijatelja Grega Heffleyja iz filmskog serijala "Gregov dnevnik" (Diary of a Wimpy Kid).

Robert Capron bio je jedna od najprepoznatljivijih dječjih zvijezda početkom 2010-ih, a danas ga brojni obožavatelji jedva prepoznaju.

Robert Capron - 7 Foto: FilmStills.net / Film Stills / Profimedia

Na društvenim mrežama nedavno je podijelio novu fotografiju na kojoj se vidi koliko se promijenio od vremena kada je utjelovio dobroćudnog Rowleyja. Dječaka okruglog lica zamijenio je mladić s dužom kosom i potpuno drukčijim stilom, zbog čega su mnogi ostali iznenađeni njegovom transformacijom.

Robert Capron - 2 Foto: Profimedia

Capron je rođen 9. srpnja 1998. u američkoj saveznoj državi Rhode Island, a glumom se počeo baviti još kao dijete. Nakon manjih uloga u filmovima "Bride Wars" i "The Sorcerer's Apprentice", svjetsku slavu stekao je 2010. godine zahvaljujući ulozi Rowleyja Jeffersona u filmu "Diary of a Wimpy Kid", koju je ponovio i u nastavcima "Rodrick Rules" i "Dog Days". Kasnije je glumio i u filmovima "Frankenweenie", "The Way, Way Back", "The Three Stooges" te seriji "Elementary".

Robert Capron - 4 Foto: Profimedia

Robert Capron - 1 Foto: FilmStills.net / Film Stills / Profimedia

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No, kako je odrastao, sve se više počeo udaljavati od glume pred kamerama. Diplomirao je na prestižnom Brown Universityju, a posljednjih godina posvetio se pisanju scenarija i radu iza kulisa filmske i televizijske industrije. Radio je kao pomoćnik scenarista na Disneyjevoj seriji "The Muppets Mayhem", piše vlastite projekte te predaje glumu u programu Actors for Autism.

Robert Capron - 6 Foto: Profimedia

Robert Capron - 5 Foto: Profimedia

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Capron je ranije otvoreno govorio i o tome kako je tijekom odrastanja izgubio velik broj kilograma, što je neočekivano utjecalo na njegovu karijeru. Ispričao je da su ga u Hollywoodu godinama doživljavali kao "debeljuškastog najboljeg prijatelja", a nakon fizičke transformacije više se nije uklapao u tip uloga koje su mu dotad nudili.

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Jedna scena iz ''Gregorovog dnevnika'' u kojoj maše postala je i viralni meme.

Iako danas rijetko glumi, Robert Capron ostao je omiljeno lice generacije koja je odrasla uz filmove "Gregov dnevnik", a njegova najnovija fotografija još jednom je pokazala koliko se dječje zvijezde mogu promijeniti tijekom godina.

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