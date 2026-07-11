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Sjećate se ove dječje zvijezde s viralnog memea? Iznenadit ćete se kako danas izgleda

Piše J. C., Danas @ 07:35 Nekad i sad komentari
Robert Capron - 8 Robert Capron - 8 Foto: Profimedia

Bio je jedna od najpoznatijih dječjih zvijezda Hollywooda i omiljeni najbolji prijatelj Grega Heffleyja, a njegova najnovija fotografija pokazuje koliko se promijenio od dana kada je glumio Rowleyja Jeffersona.

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