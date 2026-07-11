Pogledajte s kim je Severina partijala na Ultri, našla se u elitnom društvu

Prva večer Ultra Europe festivala u Splitu okupila je brojne ljubitelje elektroničke glazbe, a među njima se našla i Severina koja je atmosferu podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Među tisućama posjetitelja prve večeri Ultra Europe festivala u Splitu bila je i Severina.

Popularna pjevačica atmosferu s Parka Mladeži podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagram priči, objavivši nekoliko fotografija s jednog od najvećih glazbenih događaja u regiji.

Severina na Instagramu - 3 Foto: Instagram

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Na jednoj od fotografija pozirala je u društvu Mandy Bašić i Davora Grgina, dok je na drugoj nasmiješena zagrlila Mandy i Joea Bašića, uz opis "Queen" i oznaku festivala Ultra Europe.

Severina na Instagramu - 2 Foto: Instagram

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Mandy Bašić supruga je Joea Bašića, osnivača i direktora festivala Ultra Europe. Joe Bašić već godinama stoji iza organizacije splitskog izdanja jednog od najvećih festivala elektroničke glazbe u Europi, koji i ove godine u Split privlači desetke tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta.

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Severina je tako bila među brojnim poznatim licima koja nisu propustila otvorenje ovogodišnje Ultre, a sudeći prema objavama na društvenim mrežama, odličnu atmosferu i spektakularnu produkciju pratila je iz VIP dijela Parka Mladeži.

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