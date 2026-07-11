Ida Prester odgovorila na kontroverzan komentar o braku sa Srbinom: ''Koliko će još generacija odrastati...''

Pjevačica Ida Prester podijelila je neugodno iskustvo s društvenih mreža i iskreno progovorila o životu u braku sa Srbinom te odgoju njihove djece.

Pjevačica i voditeljica Ida Prester na Instagramu je podijelila komentar koji je dobila ispod fotografije s izložbe Balkan Love, a u kojem nepoznati korisnik tvrdi da "mješoviti brakovi vode do marginaliziranih obitelji" te poziva ljude da se žene i udaju isključivo unutar svoje kulturne skupine.

Prester, koja je u braku sa srpskim poduzetnikom Ivanom Peševskim, na takve je poruke odgovorila emotivnom objavom.

"Ovo je komentar koji smo dobili ispod fotografije s izložbe Balkan Love. Koliko će još generacija odrastati slušajući tko je 'naš', a tko 'njihov'? Koliko će se još morati objašnjavati da smo 'ljudi'? U ovoj regiji, u Europi, u Americi... Podjele samo rastu. Je li potrebno da nas svemirci ili roboti napadnu pa da shvatimo da smo svi na istoj strani?" napisala je.

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Istaknula je kako njihova obitelj svakodnevno pokazuje da različito podrijetlo može biti bogatstvo, a ne prepreka.

"Mi smo Hrvatica i Srbin. Naša djeca su jednostavno – djeca. Znaju oba jezika, obje kuhinje, obje strane obitelji, slavimo praznike po svim kalendarima i oni dobro znaju koje je to bogatstvo."

Ida Prester - 2 Foto: Matija Habljak/Pixsell

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Dodala je kako se nada da će ovakvi komentari jednog dana izazivati isključivo nevjericu.

"Nadam se da će jednog dana ovakvi komentari biti ismijani i dočekani sa zgražanjem, a ne lajkovima. Do tada… možemo barem nastaviti birati jedni druge."

Podsjetimo, Ida Prester i Ivan Peševski godinama su u braku te zajedno odgajaju dvojicu sinova. Svojim javnim istupima često promoviraju toleranciju, suživot i međusobno uvažavanje, a njihova priča nerijetko služi kao primjer da ljubav može nadjačati nacionalne i političke podjele.

Ida Prester na Instagramu - 1 Foto: Instagram

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