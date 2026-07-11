Kate i William zaboravili na kraljevska pravila: Rijetki prisni prizori obišli su svijet

Iako su članovi britanske kraljevske obitelji poznati po suzdržanosti tijekom službenih događanja, princ William i princeza Kate ovoga su puta odlučili pokazati emocije bez zadrške te oduševili okupljene zagrljajem i poljupcem.

Humanitarna polo utakmica DMMI Royal Charity Polo Cup, održana u prestižnom Guards Polo Clubu, nije ostala upamćena samo po sportskim trenucima. Nakon što je princ William završio nastup na terenu, upravo su on i princeza Kate Middleton ukrali svu pozornost.

Čim je sišao s terena, Kate mu je pošla u susret te ga dočekala toplim zagrljajem i nježnim poljupcem. Taj spontani trenutak mnogi su protumačili kao odstupanje od uobičajene suzdržanosti kakvu članovi britanske kraljevske obitelji najčešće pokazuju tijekom službenih javnih događanja. Iako ne postoji službena zabrana iskazivanja nježnosti, ovakvi prizori rijetko se mogu vidjeti.

Kate Middleton i princ William - 4 Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Kate Middleton i princ William - 6 Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Kate Middleton i princ William - 2 Foto: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

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Nasmijani i potpuno opušteni, princ i princeza od Walesa razmijenili su nekoliko zagrljaja i nježnih pogleda, ponašajući se kao da oko njih nema brojnih fotografa ni uzvanika. Fotografije otkrivaju koliko su bliski te potvrđuju da ni nakon više od deset godina braka ne skrivaju međusobnu privrženost.

Kate Middleton i princ William - 5 Foto: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kate Middleton i princ William - 3 Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

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Kate je za ovu prigodu odabrala elegantnu crno-bijelu kariranu midi haljinu, koju je upotpunila bež salonkama i upečatljivim smeđim naušnicama, dok je William ostao u polo dresu s brojem četiri. Nakon emotivnog susreta princ je primio priznanje za sudjelovanje na humanitarnom turniru, a Kate je cijelo vrijeme bila uz njega, pružajući mu podršku.

Kate Middleton i princ William - 2 Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Kate Middleton i princ William - 1 Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Njihovo javno iskazivanje nježnosti brzo je postalo jedna od glavnih tema događaja, jer se ovakvi trenuci među članovima kraljevske obitelji ne viđaju često. Upravo zato mnogi smatraju da su William i Kate još jednom pokazali kako, unatoč kraljevskim obvezama i tradiciji, ne zaziru od iskrenih emocija kada su zajedno.

A dok su Kate i William slavili, ostatak njihove obitelji doživio je blagi šok. Više saznajte OVDJE.

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