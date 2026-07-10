Srpska Monica Bellucci ukrala pažnju u Puli, već 30 godina ljubi jednog od najvećih glumaca regije

Dragan Bjelogrlić na otvaranje Pulskog filmskog festivala stigao je sa suprugom Majom, s kojom je već gotovo 30 godina u skladnom braku.

Projekcijom velikog kinohita "Svadba" redatelja Igora Šeregija, u četvrtak je u Puli otvoreno 73. izdanje Pula Film Festivala. Na prikazivanje u najvećem gradu u Istri došli su i članovi glumačkog ansambla predvođeni Draganom Bjelogrlićem.

Kultni srpski glumac u Arenu se dovezao zajedno s prelijepom suprugom Majom, s kojom je već 30 godina zajedno.

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Dragan i Maja Bjelogrlić - 2 Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Bjelogrlića danas poznajemo kao uspješnog glumca i redatelja čije projekte rado gledamo. U mlađim danima snimao je reklame koje su se emitirale u cijeloj državi, a snimanje jedne reklame bilo je fatalno za njega.

Dragan i Maja Bjelogrlić - 1 Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

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Naime, na snimanju reklame 1996. godine upoznao je studenticu engleskog jezika Maju, koja se povremeno bavila modelingom, a u tom privremenom projektu glumila je ljubavni interes njegova lika. Da se kemija brzo razvila, bilo je vrlo brzo očito. Nakon samo dva tjedna poznanstva, Bjelogrlić je odlučio odvesti Maju u obiteljsku kuću u selu Baranda.

Dragan i Maja Bjelogrlić - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Dragan i Maja Bjelogrlić - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Iako Bjelogrlić rijetko govori o svojem privatnom životu, jednom prilikom je istaknuo kako je stabilna i skladna obiteljska situacija njegov najveći uspjeh.

Dragan i Maja Bjelogrlić - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Dragan i Maja Bjelogrlić Foto: Amir Hamzagic/ATAImages/PIXSELL

"Svojim velikim dostignućem smatram to što sam, mislim, uspijevao da moje profesionalno napredovanje prati moje životno. Trudio sam se da budem svjestan svojih grešaka i da ih ispravljam. Kako u životu, tako i u profesiji. A moj najveći uspjeh je moja supruga, koju volim i koja mi je pomogla da imam sretnu i divnu obitelj, usprkos brojnim izazovima koje često nameće život jednog umjetnika", izjavio je jednom prilikom Bjelogrlić o svojoj supruzi, koju srpski mediji često nazivaju srpskom Monicom Bellucci.

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