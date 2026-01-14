Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često

Slaven Bilić osim uspjehom u poslovnom svijetu pažnju javnosti privlači i svojim privatnim životom.

Slaven Bilić jedan je od najpoznatijih hrvatskih nogometnih trenera i bivši izbornik reprezentacije, a njegovo ime veže se uz brojne uspjehe, karizmu i upečatljiv trenerski stil. Posljednjih mjeseci pažnju javnosti privukao je i njegov podcast (Ne)uspjeh prvaka: Specijal sa Slavenom Bilićem, u kojem su mu gosti bili Zlatan Ibrahimović, Novak Đoković, Janica Kostelić i brojni drugi velikani sporta.

Osim što svojim sportskim iskustvom inspirira mnoge, Bilić intrigira javnost i svojim privatnim životom.

Slaven Bilić s obitelji - 1 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Dvostruka tragedija: Pjevačica izgubila dom mjesec dana nakon velikog uspjeha

Naime, Slaven je sreću pronašao s Riječankom Ivanom Đeldum, koja je od njega mlađa 15 godina. Njihova ljubavna priča započela je još 2008. godine. Ivanu je upoznao na Krku, a ona je tada bila studentica turizma i šuškalo se da njezini roditelji nisu bili oduševljeni Slavenom jer je medijski eksponirana osoba.

Slaven Bilić i Ivana Đeldum - 2 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Zbog velike razlike u godinama ni javnost im nije predviđala dug vijek, no i nakon toliko godina ljubav među njima cvjeta. Zajedno imaju tri kćerkice, a najstarija je rođena 2014. godine. O jednom njihovu rijetkom javnom izlasku pisali smo OVDJE.

Slaven Bilić i Ivana Đeldum - 3 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Slaven Bilić i Ivana Đeldum - 1 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Slaven BIlić, Ivana Đeldum Foto: Davor Zunic / Cropix

Slaven BIlić, Ivana Đeldum Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prije Ivane Slaven je bio u braku s pravnicom Andrijanom, a razveli su se 2007. godine, nakon 14 godina braka. S njom ima kćer Alani i sina Lea.

Galerija 11 11 11 11 11

Slaven Bilić Foto: Damjan Tadic/Cropix

A kako izgleda njegov zgodni sin Leo, pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Dvostruka tragedija: Pjevačica izgubila dom mjesec dana nakon velikog uspjeha

Fotografije najstarije kćeri Slavena Bilića pogledajte OVDJE.

Galerija 11 11 11 11 11

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nina Badrić pobjegla je u pravi raj! Pohvalila se fotkama s egzotične destinacije

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Plaža, sunce i Bloom: Maja Šuput podijelila nove čarobne prizore s odmora

Pogledaji ovo Celebrity Veliki udarac: Bradata žena s Eurosonga okrenula leđa slavnom natjecanju!