Veliki udarac: Bradata žena s Eurosonga okrenula leđa slavnom natjecanju!

Pobjednica Eurosonga 2014. Conchita Wurst odlučila je povući se iz svih aktivnosti vezanih uz Eurosong, što je veliki udarac austrijskoj televiziji uoči Eurosonga 2026. u Beču.

Iako su poznate tek dvije pjesme, Eurosong 2026. od pobjede mladog Austrijanca JJ-a vrvi kontroverzama, ponajviše jer je Europska radiodifuzna unija (EBU) dozvolila nastup izraelskoj televiziji KAN.

Pet zemalja - Irska, Island, Nizozemska, Slovenija i Španjolska - iz protesta se povuklo s natjecanja, ostale zemlje imaju problema s izvođačima koji prijete povlačenjem, fanovi uvelike protestiraju, a raniji pobjednici Eurosonga vraćaju trofeje i ne žele da im se ime više veže uz Eurosong.

Austrijska drag-kraljica Conchita Wurst, pobjednica Eurosonga 2014., objavila je povlačenje iz svih aktivnosti vezanih za natjecanje. Svoju odluku je opisala kao osobnu i kreativnu, a zanimljivo je da dolazi u vrijeme sve većih poziva na bojkot natjecanja.

"Pjesma Eurovizije oblikovala je moj život. Bila je moja pozornica, moj dom, moja odskočna daska i jedno poglavlje na kojem sam duboko zahvalan. Kao umjetniku, promjena mi je najveća konstanta. Od sada se povlačim iz eurovizijskog konteksta. Nastavljam dalje kako bih se više usredotočio na druge profesionalne projekte i dopustio da se nove stvari razvijaju", ispričao je Tom Neuwirth, kako glasi Conchitino pravo ime. "Moja povezanost s ESC-om ostaje – kao dio moje povijesti, a ne kao mjesto za moje sljedeće korake. Moja je odluka osobna i neću je dalje komentirati."

Neuwirthovu odluku podržao je i JJ, koji je u komentarima ostavio emotikone zagrljaja i srca, a još prije nekoliko mjeseci stao je čvrsto u stranu onih koji žele izbacivanje Izraela s Eurosonga.

Na tu odluku reagirao je i Michael Kron, izvršni producent Eurosonga 2026.: "Priznajemo i poštujemo odluku Conchite Wurst da se povuče iz eurovizijskog konteksta. Njezin doprinos važan je dio povijesti austrijskog Eurosonga. Tomu Neuwirthu želimo sve najbolje u njegovim budućim projektima."

Ta objava došla je kao nemalo iznenađenje organizatoru, austrijskoj televiziji ÖRF, koja je htjela uključiti Conchitu u organizaciju obljetničkog 70. izdanja Eurosonga. Ipak, EBU i ÖRF, kao i njemačka televizija ARD, čvrsto stoje uz izraelski KAN uz tvrdnju kako je Eurosong apolitično natjecanje. Međutim, mnogi fanovi optužuju EBU za licemjerje, podsjećajući na isključenje Bjelorusije i Rusije.

Unatoč bojkotu Eurosong je uspio rasprodati sve ulaznice. Više o tome pročitajte OVDJE.

Hrvatski predstavnik, koji će biti izabran na Dori, nastupat će u prvom polufinalu. Više o tome pročitajte OVDJE.

