Kako danas izgleda jedini sin Nine Morić i kontroverznog Talijana? Svi kažu da je isti otac!

U braku punom uspona Nina Morić i Fabrizio Corona dobili su sina, koji danas ima 23 godine.
Njihovu ljubavnu priču obilježili su brojni usponi i padovi – od glamura i strasti do javnih skandala i bolnih razlaza. Iz tog braka imaju sina Carlosa Mariju Coronu, koji danas ima 23 godine i koji je, prema mnogima, prava preslika svog oca.
Nina Morić, Carlos Maria Corona Foto: Instagram
Nina Morić, Carlos Maria Corona Foto: Instagram
Carlos se rijetko pojavljuje u javnosti, no s vremena na vrijeme, i Nina i Fabrizio podijele njegovu fotografiju na društvenim mrežama.
Inače, jedinog sina dobili su nakon što je Nina godinu i pol dana ranije prekinula blizanačku trudnoću, a to je zauvijek ostavilo dubok i trajan osjećaj krivnje.
Nina Morić, Fabrizio Corona Foto: Profimedia
''Ubila sam dvoje djece. On je to htio, ali ja sam ga poslušala. Dakle, i ja sam to htjela. Htjela sam da me zaustavi. Nakon toga više nikada nismo razgovarali o tome'', priznala je.
Fabrizio Corona Foto: Afp
Nina Morić - 1 Foto: Afp
