Kako danas izgleda jedini sin Nine Morić i kontroverznog Talijana? Svi kažu da je isti otac!

U braku punom uspona Nina Morić i Fabrizio Corona dobili su sina, koji danas ima 23 godine.

Život bivše hrvatske manekenke Nine Morić i njezinog bivšeg supruga, kontroverznog talijanskog fotografa i medijskog maga Fabrizija Corone, ponovno je pod povećalom javnosti nakon izlaska dokumentarne serije "Fabrizio Corona: Paparazzi King", koja je izazvala veliki interes u Italiji.

Njihovu ljubavnu priču obilježili su brojni usponi i padovi – od glamura i strasti do javnih skandala i bolnih razlaza. Iz tog braka imaju sina Carlosa Mariju Coronu, koji danas ima 23 godine i koji je, prema mnogima, prava preslika svog oca.

Nina Morić, Carlos Maria Corona Foto: Instagram

Carlos se rijetko pojavljuje u javnosti, no s vremena na vrijeme, i Nina i Fabrizio podijele njegovu fotografiju na društvenim mrežama.

Inače, jedinog sina dobili su nakon što je Nina godinu i pol dana ranije prekinula blizanačku trudnoću, a to je zauvijek ostavilo dubok i trajan osjećaj krivnje.

Nina Morić, Fabrizio Corona Foto: Profimedia

''Ubila sam dvoje djece. On je to htio, ali ja sam ga poslušala. Dakle, i ja sam to htjela. Htjela sam da me zaustavi. Nakon toga više nikada nismo razgovarali o tome'', priznala je.

Fabrizio Corona Foto: Afp

Nina Morić - 1 Foto: Afp

