Filmska ljubavna priča Rossa iz Prijatelja koja nije imala najsretniji završetak

David Schwimmer i Zoe Buckman razveli su se 2017., ali su ostali u dobrim odnosima zbog kćeri Cleo.

Iako je godinama bio jedno od najprepoznatljivijih lica televizije, David Schwimmer svoju je najveću životnu ulogu, onu supruga i oca, odlučio živjeti daleko od očiju javnosti.

Njegova ljubavna priča započela je 2007. godine u Londonu, i to sasvim slučajno. Dok je režirao film "Run Fatboy Run", večer je proveo u londonskom Cuckoo Clubu, gdje ga je poslužila mlada britanska umjetnica Zoe Buckman.

Pogledaji ovo inMagazin Slavljenički koncerti 4 tenora u Zagrebu: ''Tko zna, možda bude još jedan...''

Susret koji je započeo kao obična narudžba pića ubrzo je prerastao u nešto puno dublje. Iskra je planula tiho, bez pompe i naslova, a njihova se veza razvijala daleko od holivudske buke.

Tri godine kasnije potvrdili su zaruke, a u lipnju 2010. jedno su drugome izrekli sudbonosno "da" na tajnoj ceremoniji. U svom prepoznatljivom stilu, vijest o vjenčanju otkrivena je tek mjesecima poslije. Godine 2011. postali su roditelji kćeri Cleo, dodatno učvrstivši svoj mali, intimni svijet.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li od koje je naše glumice ovo sestra? Zbog svog izgleda plijeni pažnju na društvenim mrežama

No njihova priča ipak nema sretan završetak. Par je 2017. godine objavio da se sporazumno razdvaja nakon sedam godina braka. Unatoč razvodu, ostali su u dobrim odnosima te zajedno brinu o kćeri, a oboje su naglasili da im je njezina dobrobit na prvom mjestu.

Prošle je godine David viđen na večeri s mlađom djevojkom, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Nogometaš iz Zagreba poslije najtežeg životnog razdoblja u Survivoru traži novi početak!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 inMagazin Borba za preživljavanje uskoro kreće: Kandidati Survivora otkrili što nikad ne bi učinili!

Pogledaji ovo Celebrity Supruga Edina Džeke podijelila obiteljske prizore koji su raznježili tisuće pratitelja