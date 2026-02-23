I dalje imate izgovore? Pogledajte žestoki trening voditeljske dive u 72. godini!

Oprah Winfrey proslavila je 72. rođendan intenzivnim treningom, podižući do 75 kilograma i poručivši da joj je snaga, nakon operacija koljena, ključ za kvalitetan život u starijoj dobi.

Oprah Winfrey još je jednom dokazala da godine za nju ne znače.

Slavna voditeljica proslavila je 72. rođendan na način koji su rijetki očekivali, intenzivnim treningom i dizanjem utega.

U videu koji je podijelila vidi se kako izvodi deadlift s takozvanom trap šipkom, a odlučila se na čak 72 minute vježbanja u čast svojih godina. U crnoj sportskoj kombinaciji i s osmijehom na licu, Oprah je pokazala zavidnu formu i snagu, podižući i do 75 kilograma.

Otkrila je da ju je na ozbiljniji trening inspirirala pjevačica Adele, no naglašava kako joj cilj nije natjecanje, već očuvanje mišićne mase i opće kondicije. Nakon operacije oba koljena prije dvije godine, shvatila je koliko je snaga važna za kvalitetan život u zrelijoj dobi.

Uz trening s utezima, redovito kombinira trčanje na traci i vježbanje na ski-trenažeru, a priznaje da se danas osjeća snažnije nego ikad.

I dok kroz šalu poručuje da još ne planira na Olimpijske igre, jedno je sigurno, Oprah je svojim primjerom pokazala da nikad nije kasno za nove, snažne početke.

