Planinski bijeg domaće ljepotice! Lana Radeljak javila se iz bajkovitog ambijenta

Lana Radeljak pohvalila se boravkom u Bohinju, gdje uživa u opuštajućem odmoru i modernom planinskom ambijentu.

Lana Radeljak javila se svojim pratiteljima s idilične lokacije. Lijepa kći pokojne Ene Begović trenutno boravi u Bohinju, gdje uživa u miru, prirodi i planinskom ambijentu.

Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija iz modernog, drvom uređenog interijera koji odiše toplinom i minimalističkim dizajnom.

Galerija 25 25 25 25 25

Pogledaji ovo Celebrity Još malo do prinove: Lana Jurčević otkrila trudnički detalj s kojim će se mnoge poistovjetiti

Pozirala je u opuštenom izdanju, ogrnuta bijelim kućnim ogrtačem, dok je kasnije pokazala i detalje impresivnog smještaja – dugačke drvene hodnike, elegantno uređeni restoran te umjetničke detalje na zidovima koji prostoru daju poseban karakter, a za svoje izdanje Lana je pokupila same pohvale i emotikone srca.

Lana Radeljak - 2 Foto: Instagram

Lana Radeljak Foto: Instagram

Lana Radeljak - 3 Foto: Instagram

Lana Radeljak Foto: Josip Moler / CROPIX

Čini se kako je Lana odlučila nakratko pobjeći od gradske vreve i napuniti baterije u srcu prirode, a Bohinj se pokazao kao savršen izbor za luksuzni, ali mirni odmor.

Jedna od najljepših hrvatskih glumica Ena Begović svoju kćer jedinicu je dobila u braku s Josipom Dikanom Radeljakom, koji ne krije koliko je ponosan na 25-godišnjakinju. Više o njoj pročitajte OVDJE.

Njezin zaručnik Antonio Barišić, koji je sudjelovao u MasterChefu, nedavno je proslavio rođendan, a kako mu je ona čestitala, pogledajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Dok traje kraljevska drama, Kate Middleton je viđena na važnom događaju

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Romantični trenuci u Veroni: Blanka Mateša podijelila nježne fotografije sa suprugom

Pogledaji ovo Celebrity Ruben van Gucht čeka kćer s partnericom s kojom je navodno već godinama

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nekadašnjeg kraljevskog miljenika razbjesnila deložacija iz vile, vikao je samo jedno