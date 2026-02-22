Planinski bijeg domaće ljepotice! Lana Radeljak javila se iz bajkovitog ambijenta

Lana Radeljak pohvalila se boravkom u Bohinju, gdje uživa u opuštajućem odmoru i modernom planinskom ambijentu.
Lana Radeljak javila se svojim pratiteljima s idilične lokacije. Lijepa kći pokojne Ene Begović trenutno boravi u Bohinju, gdje uživa u miru, prirodi i planinskom ambijentu.3 vijesti o kojima se priča preslatko! Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog zapalila društvene mreže Gori Instagram! Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan bolan osjećaj Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija iz modernog, drvom uređenog interijera koji odiše toplinom i minimalističkim dizajnom.
Galerija 25 25 25 25 25
Pogledaji ovo Celebrity Još malo do prinove: Lana Jurčević otkrila trudnički detalj s kojim će se mnoge poistovjetiti
Pozirala je u opuštenom izdanju, ogrnuta bijelim kućnim ogrtačem, dok je kasnije pokazala i detalje impresivnog smještaja – dugačke drvene hodnike, elegantno uređeni restoran te umjetničke detalje na zidovima koji prostoru daju poseban karakter, a za svoje izdanje Lana je pokupila same pohvale i emotikone srca.
Lana Radeljak - 2 Foto: Instagram
Lana Radeljak Foto: Instagram
Lana Radeljak - 3 Foto: Instagram
Lana Radeljak Foto: Josip Moler / CROPIX
Čini se kako je Lana odlučila nakratko pobjeći od gradske vreve i napuniti baterije u srcu prirode, a Bohinj se pokazao kao savršen izbor za luksuzni, ali mirni odmor.
Jedna od najljepših hrvatskih glumica Ena Begović svoju kćer jedinicu je dobila u braku s Josipom Dikanom Radeljakom, koji ne krije koliko je ponosan na 25-godišnjakinju. Više o njoj pročitajte OVDJE.
Njezin zaručnik Antonio Barišić, koji je sudjelovao u MasterChefu, nedavno je proslavio rođendan, a kako mu je ona čestitala, pogledajte OVDJE.
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Dok traje kraljevska drama, Kate Middleton je viđena na važnom događaju
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Romantični trenuci u Veroni: Blanka Mateša podijelila nježne fotografije sa suprugom
Pogledaji ovo Celebrity Ruben van Gucht čeka kćer s partnericom s kojom je navodno već godinama
Pogledaji ovo Zanimljivosti Nekadašnjeg kraljevskog miljenika razbjesnila deložacija iz vile, vikao je samo jedno