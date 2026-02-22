Oglasila se djevojka zvijezde "Uvoda u anatomiju", dirljivim fotkama se oprostila od njega

Janell Shirtcliff oprostila se od preminulog Erica Danea dirljivim fotografijama i intimnim trenucima iz njihove veze.

Nakon smrti glumca Erica Danea, koji je 19. veljače preminuo u 54. godini nakon borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), njegova djevojka Janell Shirtcliff oprostila se od njega dirljivim objavama na društvenim mrežama.

Fotografkinja, poznata po portretima slavnih poput Posta Malonea, Jenne Ortege i Due Lipe, podijelila je niz intimnih trenutaka koje je zabilježila s glumcem iz serija "Uvod u anatomiju" i "Euforija".

Eric Dane i Janell Shirtcliff - 1 Foto: Profimedia

Eric Dane i Janell Shirtcliff - 1 Foto: Instagram Screenshot

Među objavljenim fotografijama našla se crno-bijela snimka Erica dok tetovira lijevu ruku, fotografija na kojoj pozira u bijeloj majici i kaubojskom šeširu uz konja, ali i nježni trenuci para, poljubac u kosu na stubama te opušteni selfie.

Eric Dane i Janell Shirtcliff - 2 Foto: Instagram Screenshot

Eric Dane i Janell Shirtcliff - 3 Foto: Profimedia

Posebno emotivan bio je video u kojem jedno od Janelline djece vodi improvizirano fotografiranje s Ericom, dajući mu upute, što je dodatno pokazalo koliko je glumac bio uključen u njezin obiteljski život.

Eric i Janell svoju su vezu prvi put javno obznanili u lipnju, svega dva mjeseca nakon što je glumac objavio da boluje od ALS-a. Zajedno su se pojavili na premijeri njegove serije "Countdown" u Los Angelesu, gdje su se držeći za ruke smijali pred kamerama.

Eric Dane i Janell Shirtcliff - 2 Foto: Profimedia

Iako je posljednjih mjeseci bio u vezi s Janell, Eric je i dalje bio zakonski u braku s Rebeccom Gayheart, s kojom ima dvije kćeri Billie (15) i Georgiju (14). Iako se par razdvojio 2018., Dane je o bivšoj supruzi govorio s velikim poštovanjem. U svom posljednjem intervjuu istaknuo je kako se nikada nije zaljubio u drugu ženu tako duboko kao u Rebeccu, naglasivši da je ona majka njegove djece i važan dio njegova života. Da ga je Gayheart također smatrala velikim dijelom svog života, pokazuje i to da je povukla zahtjev za razvod nedugo nakon što je otkrio da boluje od ALS-a.

