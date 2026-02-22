Romantični trenuci u Veroni: Blanka Mateša podijelila nježne fotografije sa suprugom

Dok su u Italiji na Zimskim olimpijskim igrama, Zlatko i Blanka Mateša iskoristili su slobodno vrijeme za posjet Veroni.

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša posljednjih dana zbog Zimskih olimpijskih igara boravi u Italiji, gdje mu se pridružila i supruga Branka.

Sveučilišna profesorica i nekadašnji hrvatski premijer odlučili su iskoristiti slobodne trenutke kako bi zajedno proveli kvalitetno vrijeme, van Milana i Cortine d'Ampezzo, gdje se održava jedan od najvećih sportskih događaja godine.

Zlatko i Blanka Mateša - 1 Foto: Instagram Screenshot

Zlatko i Blanka Mateša - 2 Foto: Instagram Screenshot

Na svojem Instagramu Blanka Mateša javila se iz romantične Verone, grada Romea i Julije, objavivši dvije fotografije u kratkotrajnoj objavi na kojima se drži za ruke sa suprugom.

Iako je između njih 30 godina razlike, Zlatko i Blanka Mateša iznova pokazuju koliko je njihova ljubav snažna te da ni mnoge obveze nisu prepreke da se provede zajedničko vrijeme u gradu najpoznatijih književnih ljubavnika.

Zlatko i Blanka Mateša - 1 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Zlatko Mateša, Blanka Mateša Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Zlatko i Blanka Mateša Foto: Božo Radić/Cropix

Zlatko i Blanka Mateša - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Par će u nedjelju biti u Milanu, gdje će se navečer održati zatvaranje Zimskih olimpijskih igara, na kojem će hrvatsku zastavu nositi Tena Hadžić i Marko Skender.

Blanka Mateša je bila i u društvu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i monegaškog vladara, o čemu više čitajte OVDJE.

