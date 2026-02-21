Prizori sa Cvjetnog trga otkrili kakav je Filip Juričić izvan kamera!

Subotnju špicu obilježio je i Filip Juričić, koji je u ležernom izdanju i odličnom raspoloženju prošetao centrom grada.
Subotnja špica ponovno je okupila brojna poznata lica, a među njima se istaknuo i glumac Filip Juričić, koji je centrom grada prošetao u ležernom izdanju i s osmijehom na licu.
Odjeven u traperice i plavu zimsku jaknu, Juričić je uživao u druženju s prolaznicima, rado zastajkivao na fotografiranje i strpljivo pozirao svima koji su ga prepoznali. Posebno je bio raspoložen u društvu najmlađih, s kojima je razmijenio nekoliko toplih riječi i nasmijanih trenutaka.
Filip Juricic Foto: Josip Moler/Cropix
Filip Juricic Foto: Josip Moler/Cropix
Ni hladnije vrijeme nije spriječilo popularnog glumca da uživa u subotnjoj gradskoj vrevi, potvrdivši još jednom da je miljenik publike, i na malim ekranima i na gradskim ulicama.
Filip Juricic Foto: Josip Moler/Cropix
Filip Juricic Foto: Josip Moler/Cropix
