Ovako je Johnny Depp olakšao posljednje dane zvijezde Uvoda u anatomiju

Johnny Depp navodno je bez pompe ustupio svoju kuću u Los Angelesu teško bolesnom Ericu Daneu kako bi mu olakšao borbu s ALS-om prije njegove smrti u 54. godini.

Johnny Depp navodno je diskretno pružio veliku podršku prijatelju Ericu Daneu u posljednjim mjesecima njegova života.

Kako piše Page Six, zvijezda "Pirata s Kariba" ustupila je Daneu jednu od svojih kuća u Los Angelesu, uz poruku da za najam plaća "koliko može" ili uopće ne mora.

Johnny Depp Foto: Profimedia

Dane, najpoznatiji po ulozi u seriji "Uvod u anatomiju", preminuo je u 54. godini nakon borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Deppova gesta trebala mu je barem malo olakšati tešku svakodnevicu.

"Eric je tako imao jednu brigu manje", rekao je izvor te dodao da je živio gotovo bez troškova u kući iznad Sunset Stripa.

Eric Dane - 4 Foto: Profimedia

Dvojica glumaca upoznala su se prije mnogo godina preko zajedničkih prijatelja, a Depp je, tvrdi izvor, želio učiniti sve što je u njegovoj moći da pomogne.

Dane je u travnju 2025. otkrio da boluje od ALS-a, bolesti koja postupno oduzima kontrolu nad mišićima. Već nekoliko mjeseci kasnije ostao je bez funkcije desne ruke.

Patrick Dempsey i Eric Dane - 2 Foto: Profimedia

"Lijeva strana mi radi, desna je potpuno otkazala. Osjećam da za možda nekoliko mjeseci neću imati ni lijevu ruku. To je otrežnjujuće", rekao je u emisiji Good Morning America.

Unatoč dijagnozi posvetio se humanitarnom radu i pridružio upravnom odboru organizacije Target ALS, a posljednjih mjeseci morao je otkazati i javna pojavljivanja zbog, kako je navedeno, fizičkih ograničenja bolesti.

Patrick Dempsey i Eric Dane - 1 Foto: Profimedia

Depp je i ranije pomagao kolegama. Sličnu ponudu za povoljan najam navodno je dao i Mickeyju Rourkeu, koji se suočio s financijskim poteškoćama, no prema dostupnim informacijama, Rourke tu ponudu zasad nije prihvatio.

OVDJE pogledajte kako su se Daneove kolege oprostile od glumca.

