Aleksandra Prijović potezom iznenadila mladog Vinkovčanina: ''Nije htjela...''

Aleksandra Prijović među prvima je kupila karte za koncert Jakova Jozinovića u beogradskom Sava Centru, a mladi pjevač otkrio je koliko ga je njezina gesta dirnula u jeku rekordne rasprodaje čak pet uzastopnih koncerata.

Turneja ''Ja za čuda letim'' mladog pjevača Jakova Jozinovića bilježi ogroman uspjeh diljem regije.

Mladi glazbenik u rekordnom je roku rasprodao čak pet koncerata u beogradskom Sava Centru, dok je šesti datum već pušten u prodaju zbog nezapamćenog interesa publike. Ovakav niz rasprodanih večeri rijetko se viđa, a Jakov je još jednom dokazao da je jedno od najtraženijih imena nove generacije izvođača.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Posebno ga je dirnuo poziv jedne od najvećih regionalnih zvijezda. Naime, među prvima mu se javila Aleksandra Prijović – i to s posebnom porukom.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koja žestoka rutina stoji iza brutalne figure ove ljepotice u šestom desetljeću?

"Bilo mi je drago kad me je nazvala Aleksandra Prijović i rekla da je kupila karte za koncert, ja sam rekao ''Ne, Aleksandra, ja ću ti pokloniti kartu'', a ona će - ''ne, ne, ja ću'", rekao je na jučerašnjoj presici za srpske medije.

Jakov Jozinović - 1 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Jakov Jozinović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Podsjetimo, Aleksandra je na Jakovovom koncertu bila u listopadu 2025. u MTS dvorani u Beogradu. Tada su se družili prije i poslije koncerta, a s Aleksandrom je na koncertu bio i suprug Filip Živojinović koji je učinio i nešto posebno. Više pogledajte OVDJE.

Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Podsjetimo, Jakov Jozinović 19. lipnja održat će veliki solistički koncert u zagrebačkoj Areni. Ulaznice su planule velikom brzinom, zbog čega je najavljen i drugi koncert, 20. lipnja. S obzirom na dosadašnji interes, nema sumnje da će i Zagreb svjedočiti večerima za pamćenje.

Pogledaji ovo Celebrity Poseban dan za Ellu Dvornik: Uz niz zajedničkih prizora uputila kćeri riječi pune ljubavi

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Kako Cindy Crawford sa 60 izgleda isto kao u zlatnim danima? Godinama je vjerna istim ritualima

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Na tijelu srpskog miljenika ocrtava se svaki mišić, njegove godine teško biste pogodili

Pogledaji ovo Celebrity Bivša kraljevska snaha u teškom je stanju? Novi dokumenti potpuno su je uzdrmali