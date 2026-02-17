Radio je na kruzeru, a danas je jedan od glavnih favorita za pobjedu na Eurosongu

Pjevač i kantautor iz Serresa Akylas predstavljat će Grčku na Eurosongu, a odmah nakon pobjede na nacionalnog izboru postao je jedan od glavnih favorita ovogodišnjeg izdanja.

Minulog vikenda ukupno pet zemalja, među kojima je i Hrvatska, odabralo je svoje predstavnike za Eurosong, no samo jedna zemlja pri odabiru svog predstavnika je ušla u sam krug najvećih favorita ovogodišnjeg izdanja.

Na grčkom izboru za Pjesmu Eurovizije "Sing For Greece" uvjerljivu pobjedu odnio je donedavno manje poznati Akylas s pjesmom "Ferto", a već sada ga se uspoređuje s Baby Lasagnom, Joostom Kleinom, Käärijom i Tommyjem Cashom.

I dok ga je tek sada "Ferto" izbacio u zvjezdanu orbitu, Akylas se počeo baviti glazbom od djetinjstva, pohađajući glazbenu školu i sudjelujući u kazališnim predstavama, što objašnjava teatralnost u njegovim nastupima. Da mu put do jednog od favorita Eurosonga nije bio lagan, pokazuje i to da je jedno vrijeme zarađivao pjevajući na kruzerima.

"Ja sam završio glazbenu gimnaziju općenito, pohađao sam puno kazališnih radionica i slično, ali nisam se toliko bavio vokalnom tehnikom i ostalim. Na kruzeru, na kojem sam radio dvije godine, pjevao sam svaki dan. Disco, pop, rock. To je zapravo bio masterclass. Bio sam dva i pol mjeseca tamo, dva mjeseca sam se vraćao kući. Dva i pol mjeseca tamo, dva mjeseca kod kuće. Tako da je to bila dobra škola da se pripremim za pozornicu Eurovizije", ispričao je za jednu grčku emisiju.

Publika ga je prvo upoznala kroz sudjelovanje u grčkom The Voiceu, gdje se istaknuo izvodeći pjesme poput "Born This Way" Lady Gage, pokazujući već tada svoju povezanost s međunarodnom pop kulturom.

Jedan od ključnih okidača za njegov autorski rad bila je karantena, kada je, nakon razdoblja u kojem je morao raditi i pomagati si financijski, napokon dobio vrijeme za sebe. Počeo je snimati obrade za TikTok koje su ubrzo postale viralne, dok su ga prva službena izdanja, poput "Atelie", etablirala kao novo, svježe lice na grčkoj pop sceni.

Velika pomama za Akylasom povezana je s pjesmom "Ferto", electro-pop skladbom s izraženim društvenim i osobnim sadržajem. Pjesma govori o prekomjernoj potrošnji, pohlepi i suvremenoj potrebi za uspjehom, a uključuje i osobna iskustva umjetnika.

Odaziv publike bio je eksplozivan. Pjesma je u samo nekoliko tjedana uspjela premašiti 2 milijuna pregleda na YouTubeu i dovesti Grčku na vrh relevantnih eurovizijskih trending ljestvica. Iza sjaja i pop estetike, Akylas ne oklijeva govoriti o osjetljivim stranama svog života. Kako je otkrio, kada je njegova majka čula "Ferto", bila je duboko dirnuta, jer pjesma sadrži reference na financijske poteškoće s kojima se obitelj suočavala u prošlosti.

"Kad je čula pjesmu, plakala je, razgovarali smo telefonom i rekla mi je: Izgrdit ćemo te jer plačem kod kuće već dva dana. Bavim se glazbom, ali ne želim da cijeli moj privatni život izađe u javnost. Što radim, kamo idem i što jedem. Obično to dolazi zajedno", poručio je za grčki ERT.

Akylas se identificira kao queer umjetnik i kroz svoju glazbu promiče slobodu izražavanja, prihvaćanje i autentičnost. Njegova estetika spaja teatralnost, suvremeni pop i umjetnički eksperiment, stvarajući poseban i prepoznatljiv stil, a neposredno prije nastopa na grčkom izboru je podijelio s fanovima da mu je Eurovizija već promijenila život, naglašavajući da nije očekivao tako veliku podršku publike.

S tisućama novih obožavatelja, viralnim uspjesima i snažnom umjetničkom prisutnošću, Akylas djeluje spremno ne samo izboriti drugu grčku pobjedu poslije 21 godinu, već i mjesto u novoj generaciji pop izvođača koji redefiniraju grčku glazbenu scenu.

