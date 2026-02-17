Pretraži
i mama je zaplakala!

Radio je na kruzeru, a danas je jedan od glavnih favorita za pobjedu na Eurosongu

Piše E. G., Danas @ 07:12 Zanimljivosti komentari
Akylas - 1 Akylas - 1 Foto: YouTube Screenshot

Pjevač i kantautor iz Serresa Akylas predstavljat će Grčku na Eurosongu, a odmah nakon pobjede na nacionalnog izboru postao je jedan od glavnih favorita ovogodišnjeg izdanja.

Tko je zapravo Inna? Njezine hitove svi znaju, a ovo je žena iza svjetske dance senzacije
imala europski klupski fenomen
Njeno ime sinonim je za ljetne hitove, a tko je zapravo djevojka koja je osvojila globalnu glazbenu scenu?
Tko je Akylas Mytilinaios, predstavnik Grčke na Eurosongu?
i mama je zaplakala!
Radio je na kruzeru, a danas je jedan od glavnih favorita za pobjedu na Eurosongu
Tko su Blade Angels — američke klizačice koje oduševljavaju svijet na Zimskim olimpijskim igrama?
sportska senzacija
Tko su Blade Angels? Ove tri dame hit su na Olimpijskim igrama, evo zašto svi o njima pričaju
Bivša ''Coldplay ljubavnica'' uhvaćena na plaži za Valentinovo: Kristin Cabot uživala na suncu daleko od skandala
sjećate se?
Ovu ženu prošle je godine obilježio skandal s koncerta, a sad je okrenula novu životnu stranicu
Zašto je kraljevska obitelj poslala 12 milijuna funti Virginiji Giuffre?
afera na dvoru
Zašto je kraljevska obitelj platila 12 milijuna funti žrtvi koja je optužila Andrewa za zlostavljanje?
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Tko je supruga Jakova Gojuna? Velika je podrška slavnom rukometašu i ponosna majka njihove četvero djece
Kraj jedne karijere
Naš domaći par upoznao se još 2009., a sada su skupa zatvorili jedno veliko životno poglavlje
Justus Reid pokazao problem s kojim se bori u kući koju je u Hrvatskoj kupio za 5000 eura
Neugodno iznenađenje
Amerikanac otkrio ozbiljan problem u kući koju je u Hrvatskoj platio 5000 eura!
Aleksandra Prijović među prvima kupila karte za koncert Jakova Jozinovića u Beogradu
njegov je fan
Aleksandra Prijović potezom iznenadila mladog Vinkovčanina: ''Nije htjela...''
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo 6
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Maja Šuput i Šime Elez na 56. rođendanu ''Discotheque Saloon'' 4
posebna fešta
Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
Tko su pobjednice Dore 2026.? Ženska vokalna skupina LELEK odnijela pobjedu i ide na Eurosong u Beč! 4
pet talentiranih pjevačica
Tko su Lelek, pobjednice Dore 2026. koje idu u Beč na Eurosong?
Marko Bošnjak nastupio u finalu Dore 2026. 3
imamo prve komentare!
Marko Bošnjak vratio se na Doru i u finalu izveo eurovizijski hit bradate žene koju svi pamte!
Saša Kovačević pokazao isklesano tijelo u novoj objavi na Instagramu 3
''Predivan u svakom smislu''
Na tijelu srpskog miljenika ocrtava se svaki mišić, njegove godine teško biste pogodili
Rusija: Autobus s kineskim turistima potonuo u Bajkalsko jezero
Potraga u tijeku
Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
Nevrijeme diljem Hrvatske
Prekipjelo im
Kaos zbog nevremena, stanovnici su očajni: "To je tragedija... Mnogi su upali u more. Ljudi su ispalili na živce!"
PROVJERENO: Češka i Hrvatska: Dvije stvarnosti za osobe s invaliditetom
Donosi Provjereno
Ivana je nepokretna, živi sama i ne ovisi o državi, razlog je samo jedan
Ella Dvornik čestitala kćeri Lumi rođendan na Instagramu
''Obje znamo da će se to dogoditi...''
Poseban dan za Ellu Dvornik: Uz niz zajedničkih prizora uputila kćeri riječi pune ljubavi
