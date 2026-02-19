Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre s kojim ima troje djece?

Supruga Josipa Dabre je Jasna Dabro, zaposlena u UOIG-u Antun Nikolić, majka troje djece i suvlasnica manjeg investicijskog fonda prema podacima iz njegove imovinske kartice.

Nakon što je saborski zastupnik Josip Dabro ponovno izazvao reakcije u javnosti zbog snimke s poklada u Komletincima, na kojoj izvodi pjesmu koja veliča Antu Pavelića, Domovinski pokret organizirao je konferenciju za medije u Saboru.

Josip Dabro u Komletincima Foto: Screenshot/x

Tom se prilikom i sam Dabro kratko obratio javnosti te poručio da je spreman napustiti zastupničku dužnost, a o tome više pročitajte OVDJE.

Saborski zastupnik Josip Dabro Foto: Damjan Tadic/Cropix

Osim njegovih političkih istupa, pozornost je ponovno privukla i njegova imovinska kartica te podaci o obitelji. U njoj je naveo da je supruga Jasna Dabro zaposlena u UOIG-u Antun Nikolić, gdje prima mjesečnu plaću od 828 eura. Ujedno ima i udjel u fondu Zagrebačke banke, procijenjen na 922 eura u trenutku podnošenja kartice.

Josip Dabro i supruga Foto: Josip Dabro/Facebook

Bračni par ima troje djece. Dabro je vlasnik kuće s okućnicom u Otoku pokraj Vinkovaca, čija je vrijednost procijenjena na 100.000 eura. U imovini je naveo i osobni automobil Passat, star četiri godine i vrijedan 17.000 eura, kao i dva motocikla, Kawasaki procijenjen na 8.900 eura te Yamahu vrijednu 3.500 eura. Prema dostupnim podacima, raspolaže i ušteđevinom od 15.000 eura.

