Đoković pokazao predivan dio okućnice svoje velebne vile, a tek kad vidite kokošinjac!

Dok sportski svijet budno prati svaki njegov potez na terenu, Novak Đoković ovih je dana pažnju javnosti privukao prizorima iz svog privatnog utočišta, daleko od reflektora i teniskih stadiona.

Novak Đoković, kojeg mnogi smatraju najboljim srpskim tenisačem svih vremena, oduševio je pratitelje intimnijim prizorima iz svakodnevice.

Umjesto fotografija s turnira podijelio je trenutke odmora i opuštanja te pokazao kako izgleda njegov život izvan terena.

Nakon izazovnog i dinamičnog ulaska u 2026. godinu 38-godišnji tenisač odlučio je nakratko usporiti tempo. Sudeći prema objavama, vrijeme provodi na svom imanju na Kosmaju, planini smještenoj u srcu Šumadije, otprilike sat vremena vožnje od Beograda.

Na fotografijama ga vidimo u potpuno ležernom izdanju, daleko od natjecateljske atmosfere i sportskog adrenalina. Uz galeriju je kratko napisao: ''Zimski blues''.

Iako javnosti nije otkrio detalje interijera, prizori iz pozadine otkrivaju idilično okruženje. Pretpostavlja se da su fotografije nastale upravo na njegovu kosmajskom imanju, koje je ranije opisivao kao mjesto na kojem pronalazi unutarnji mir. Vila je smještena na prostranom zemljištu koje obuhvaća nekoliko hektara, a svojim rustikalnim stilom – kombinacijom kamena i drva – prirodno se uklapa u šumski krajolik.

Okružena zelenilom, voćnjacima i vrtovima, nekretnina pruža maksimalnu privatnost i idealne uvjete za bijeg od javnosti. Upravo takvo okruženje omogućuje mu da se regenerira i pripremi za nove profesionalne izazove.

Podsjetimo, Novak i njegova supruga Jelena tu su luksuznu vilu kupili 2020. godine. Posebna vrijednost posjeda krije se u velikom imanju koje uključuje voćnjake i povrtnjake, što odražava njihovu sklonost zdravom načinu života i boravku u prirodi.

Prethodna vlasnica imanja bila je Elena Karaman, koja je nakon razvoda od Jugoslava Karića odlučila prodati prekrasnu nekretninu. Pisalo se da je za 2,9 milijuna eura prešla u vlasništvo obitelji Đoković.

To imanje, osim ljepote od koje zastaje dah, mnogima je bilo posebno zanimljivo zbog raskošnog kokošinjca koji je Elena tu izgradila, a koji je imao čak i kristalni luster.

Obitelj Đoković poznata je po tome da njeguje takve vrijednosti, a prirodno okruženje zasigurno pozitivno utječe i na odrastanje njihova sina Stefana i kćeri Tare.

Dok se obožavatelji pitaju što donosi nastavak sezone, čini se da je Đoković već pronašao savršeni balans – barem na nekoliko zimskih dana.

