Tko je Goran Vinčić Vinča, prvi domaći komičar koji je najavio nastup u Areni Zagreb?

Goran Vinčić Vinča, jedan od najpoznatijih i najuspješnijih domaćih stand-up komičara čije su urnebesne večeri postale kulturni fenomen, a sad je najavio svoje najambicioznije izdanje — nastup u Areni Zagreb.

Goran Vinčić, publici poznat kao Vinča, danas je najpoznatiji domaći stand-up komičar čije su večeri pune smijeha postale pravi kulturni fenomen u Hrvatskoj i regiji. Vinča nije samo izvođač — on je jedan od glavnih aktera koji je stand-up scenu podigao na razinu gdje nastupa pred tisućama ljudi i ruši rekorde koje do prije nekoliko godina nitko nije mogao ni zamisliti.

Vinča je rodom iz Mirkovaca pokraj Vinkovaca gdje je odrastao. U mladosti je trenirao karate (ima crni pojas) i bio trener u klubu KK ''Tempo''. Studirao je filozofiju u Zagrebu prije nego što je to pretvorio u punu komičarsku karijeru.

''Ja sam iz malog sela Mirkovci pokraj Vinkovaca, kroz svoj rad sam se trudio pokazati ljudima da se ne treba stidjeti ako ste sa sela jer selo nas hrani i bez sela nema nas! Često mi priđu ljudi iz Slavonije, dolaze na nastupe i sretni su što ih predstavljam u najboljem mogućem svjetlu. Što bi rekao Vlado Bašić: 'Uvijek kaži ponosno, volim te Slavonijo!'” rekao je za naš portal.

Vinča je počeo s nastupima u manjim prostorima, klubovima i kafićima, ali njegova karijera ubrzo je prerasla takve okvire. Njegova energija, sposobnost da pretvori svakodnevne situacije u urnebesne situacije te iskrena povezanost s publikom razlučili su ga od ostalih i vrlo brzo ga doveli do velikih dvorana i događanja.

''Rekao bih da se ljudi najviše smiju na fore koje su zapravo o svima nama, o našim nedostacima, blesavim situacijama u kojima se nađemo koje naizgled izgledaju beznadežno, a zapravo su komične. Naravno, tema muško-ženskih odnosa i seksa je uvijek pun pogodak'', rekao nam je jednom prilikom.

Prvu veliku stepenicu u karijeri Vinča je postavio kada je rasprodao legendarni Lisinski u Zagrebu, što je bio jasan signal da domaća stand-up scena može privući veliku publiku.

Jedan od njegovih najznačajnijih uspjeha dogodio se 2025. godine kada je Vinča postao prvi hrvatski komičar koji je rasprodao stadion — zagrebačku Šalatu, i to za dva uzastopna dana. Veliki interes publike doveo je do dodavanja drugog datuma, a Vinča je te večeri proslavio deset godina svoje karijere pred više tisuća ljudi.

Na Šalati je nevjerojatnoj publici priredio dvije povijesne večeri pod otvorenim nebom, a njegov humor, koji često uključuje i glazbene točke uz gitaru, pokazao je da nije riječ tek o stand-upu, nego o pravom showu.

Vinča se dokazao i pred publikom izvan granica Hrvatske. U Beogradu je nastupio u jednoj od najvećih dvorana u regiji — Hali sportova, gdje je publici priuštio jedan od najznačajnijih nastupa u karijeri, potvrdivši kako njegov humor funkcionira jednako dobro i pred regionalnom publikom.

A sada stiže još jedan velik korak u njegovoj karijeri: Goran Vinčić Vinča najavio je nastup u zagrebačkoj Areni Zagreb — velikoj dvorani s kapacitetom i do nekoliko tisuća ljudi, čime je postao prvi hrvatski komičar koji će izvesti stand-up show baš tamo.

Ovaj nastup, planiran za 21. prosinca 2026., označava povijesnu prekretnicu — ne samo za Vinču, nego i za cijelu domaću stand-up scenu.

Vinča je istaknuo kako je ovo najveći korak u njegovoj karijeri, trenutak kada stand-up klasično pomiče granice i postavlja se rame uz rame s najvećim glazbenim i zabavnim nastupima. Njegova poznata baka Dušanka, koja se redovito pojavljuje u njegovim šalama, također će imati svoje mjesto u ovom novom showu.

"Baba još nije svjesna veličine dvorane koju radim, apsolutna je podrška i nada se ću ju spomenuti - kao da ne zna da je nezaobilazna u mojim nastupima'', rekao je, a na pitanje što će dalje, sada kada je odlučio skinuti i najveću zagrebačku dvoranu sa svog popisa:

"Sad je još ostao neki veći stadion i hipodrom! Šalim se naravno, ne razmišljam puno o tome što poslije, jedino znam da ću raditi jedan filmski projekt o kojem ne smijem puno govoriti'', misteriozan je Vinča.

Osim stand-upa, Goran je i panelist u showu Nove TV ''Tko to tamo pjeva''.

A iza Gorana stoji velika podrška, njegova obitelj, supruga Miroslava i troje djece. Goran i Miroslava upoznali su se preko njegovog brata Nebojše s kojim je ona išla u razred. Jednog dana, sreli su se na ulici dok je ona bila odjevena kao Baltazar, a on kao Superman. Tada se dogodila ljubav na prvi pogled, a vjenčali su se u veljači 2019. godine.

''Svaki slobodni trenutak provodim sa familijom, a žena je nezamjenjiva, bez nje ne bi bilo ni mog uspjeha. Bez obzira koliko je zezam i spominjem na nastupima, nikada joj ne mogu dovoljno zahvaliti'', rekao nam je.

Zajedno imaju sinove Zorana i Bogdana, a prošle godine rodila im se kći Sloboda.

''Trudim se da djecu odgojim da prije svega budu dobri ljudi, a svakako se nadam da će biti bolji od mene. Svijet je ponekad okrutno mjesto, ali vjerujem da će oni biti svjetlo u tom mraku.''

