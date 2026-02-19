Novi preokret u istrazi nestanka majke slavne voditeljice: Provjeravaju se mogući osumnjičenici

Istražitelji sada provjeravaju imena i fotografije osoba koje bi mogle odgovarati opisu maskiranog muškarca snimljenog ispred doma Nancy Guthrie, majke voditeljice Savannah Guthrie, u noći nestanka.

Potraga za 84-godišnjom Nancy Guthrie, majkom slavne voditeljice Savannah Guthrie, traje već tjednima, a istraga je sada dobila novi smjer, piše Daily Mail.

Naime, FBI navodno raspolaže imenima i fotografijama osoba koje odgovaraju opisu maskiranog muškarca snimljenog nadzornom kamerom ispred njezina doma u noći nestanka.

Nestanak Nancy Guthrie Foto: Profimedia

Nancy je posljednji put viđena 31. siječnja navečer, a istražitelji vjeruju da je oteta u ranim jutarnjim satima 1. veljače. Nestanak je od početka izazvao veliku pozornost javnosti, osobito nakon što su na njezinu trijemu pronađeni tragovi krvi, dok je kamera na ulaznim vratima bila onesposobljena.

Prema pisanju CBS Newsa, značajan pomak u istrazi dogodio se 10. veljače kada je FBI pronašao ranije izgubljenu snimku nadzorne kamere iz noći nestanka. Na snimci se vidi maskirana osoba kako prilazi kući, a vlasti vjeruju da upravo taj muškarac onesposobljava sigurnosnu kameru. Osumnjičenik je nosio crni ruksak te, prema dostupnim informacijama, ono što izgleda kao pištolj u futroli.

CBS News navodi da FBI sada ima imena i fotografije osoba koje bi mogle odgovarati opisu muškarca sa snimke. Vlasnici lokalnih trgovina i prodavaonica oružja potvrdili su za spomenuti mediji da su ih istražitelji kontaktirali i dostavili im fotografije vozačkih dozvola te slike s društvenih mreža kako bi provjerili prepoznaju li nekoga.

Savannah Guthrie Foto: Instagram

Šerif okruga Pima Chris Nanos izjavio je za Fox News da istražitelji nisu suzili potragu na određenu skupinu. Demantirao je i tvrdnje da je oko 40 osoba identificirano kao potencijalni osumnjičenici.

FBI je naveo da je osumnjičenik muškarac visok između 175 i 178 centimetara, srednje tjelesne građe, s crnim ruksakom.

Ured šerifa objavio je u srijedu da trenutačno analiziraju biološke dokaze pronađene u Nancynoj kući. Nije otkriveno koliko je DNK profila obuhvaćeno laboratorijskom analizom. Policijski izvori rekli su za New York Post da su vlasti tijekom nedavne pretrage Nancyna doma otkrile i nove DNK dokaze koji ne pripadaju njoj.

Savannah Guthrie Foto: Profimedia

Vlasti su također u srijedu objavile da je nagrada za informaciju koja bi dovela do Nancyna povratka ili uhićenja njezina otmičara povećana na 202.500 dolara.

Misterij nestanka majke slavne voditeljice: Trag koji je obećavao preokret nije donio odgovore. Više o tome pisali smo OVDJE.

