Zuckerberg na sudu zbog Instagrama: Jesu li ga dizajnirali tako da zadrži djecu?

Vlasnik Mete Mark Zuckerberg bio je prisiljen svjedočiti na sudu u Los Angelesu nakon što je protiv njegove kompanije pokrenuta tužba.

Mark Zuckerberg našao se na klupi za svjedoke Višeg suda u Los Angelesu u tužbi koja tvrdi da su platforme poput Instagrama dizajnirane kako bi privukle i zadržale djecu, uz moguće štetne posljedice za njihovo mentalno zdravlje. Šef Mete pojavio se u sudnici osobno, u dugom i napetom svjedočenju koje je privuklo veliku pažnju javnosti.

Kako izvještava Los Angeles Times, slučaj je pokrenula 20-godišnja tužiteljica Kaley G. M. koja tvrdi da je Instagram počela koristiti već s devet godina te da je platforma negativno utjecala na njezino mentalno zdravlje.

Njezina tužba odabrana je kao testni slučaj među stotinama sličnih, dok su neke druge tvrtke, poput TikToka i Snapchata, već postigle izvansudske nagodbe.

Zuckerberg je na sudu izjavio da djeci mlađoj od 13 godina nikada nije bilo dopušteno koristiti Instagram, ali je priznao da je provođenje pravila vrlo teško, jer mnogi korisnici lažu o svojoj dobi.

"Općenito mislim da postoji skupina ljudi, potencijalno značajan broj njih, koji lažu o svojoj dobi kako bi koristili naše usluge", rekao je u svjedočenju. Provođenje pravila je zasebno i vrlo teško pitanje."

Iako je Zuckerberg tvrdio da Meta ne postavlja ciljeve za vrijeme provedeno na Instagramu, interni dokumenti predstavljeni na sudu sugeriraju drugačije. Dokumenti iz prethodnih godina pokazuju da je tvrtka analizirala i pratila rast vremena provedenog na aplikaciji, uključujući i među mlađim korisnicima.

U jednom trenutku sudskog postupka prikazan je i veliki plakat s objavama tužiteljice kroz godine, dok je njezin odvjetnik ispitivao Zuckerberga o mogućoj šteti koju je platforma mogla prouzročiti.

Meta je, s druge strane, poručila da je ključno pitanje za porotu je li Instagram bio značajan čimbenik u mentalnim poteškoćama tužiteljice, ističući da je imala izazove i prije korištenja društvenih mreža.

Sutkinja je tijekom ročišta izdala strogo upozorenje protiv korištenja Metinih pametnih naočala s umjetnom inteligencijom u sudnici, naglasivši da je zabranjeno bilo kakvo prepoznavanje lica porote.

Zuckerbergovo svjedočenje dodatno je pod povećalo stavilo njegov javni imidž, koji prema istraživanjima nije osobito pozitivan među američkom javnošću.

Suđenje dolazi u trenutku kada Meta pojačava političko financiranje u Kaliforniji, ulažući milijune dolara u kampanje, razvoj AI sustava i političke inicijative. Istodobno, Zuckerberg ističe da velik dio svog bogatstva namjerava donirati u znanstvena istraživanja putem Chan Zuckerberg Initiative.

Osim Mete, tužba je pokrenuta i protiv YouTubea, koji je također optužen da je stvorio stroj za ovisnost.

"Ove su kompanije izgradile strojeve dizajnirane da izazovu ovisnost u dječjim mozgovima, i učinile su to namjerno", izjavio je odvjetnik Mark Lanier, optužeći Metu i YouTube da nisu upozorili na opasnosti koje dizajn njihovih platformi predstavlja za mlade korisnike, te da iskorištavaju prezaposlene roditelje koji traže digitalnu uslugu čuvanja djece. "Ovaj slučaj govori o dvjema najbogatijim korporacijama u povijesti koje su konstruirale ovisnost u dječjim mozgovima. Pokazat ću vam stroj ovisnosti koji su izgradili, interne dokumente koje ljudi inače ne vide i e-mailove Marka Zuckerberga i rukovoditelja YouTubea."

Iako paralelni sudski postupak već isključuje njegovu osobnu financijsku odgovornost, stručnjaci smatraju da bi samo njegovo pojavljivanje na sudu moglo dodatno utjecati na percepciju Mete i njezin položaj u javnosti.

Ishod suđenja tek se očekuje, no jasno je da će slučaj imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju i pitanje odgovornosti društvenih mreža prema mladim korisnicima. U međuvremenu, diljem svijeta već se uvelike raspravlja o podizanju granice za otvaranje društvenih mreža na 16 godina.

