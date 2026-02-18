Veliki šarmer snimljen u bliskim trenucima s muškarcem, fotografije potaknule pitanja

Pedro Pascal i Rafael Olarra zajedno su viđeni u New Yorku. Njihova bliskost potaknula je pitanja o prirodi njihova odnosa, no ništa nije potvrđeno.

Holivudski glumac Pedro Pascal ponovno je privukao pozornost javnosti, no ovoga puta ne zbog nove uloge, već zbog svog privatnog života. Paparazzi su ga snimili u New Yorku u društvu Rafaela Olarre, argentinskog umjetničkog direktora, a fotografije su brzo potaknule pitanja o prirodi njihova odnosa.

Na prvim snimkama Pascal i Olarra šetaju se gradom u ležernom izdanju. Olarra drži ruku prebačenu preko glumčevih ramena, dok Pascal djeluje opušteno i nasmiješeno. Njihova bliskost jasno je vidljiva – hodaju jedno uz drugo, razmjenjuju poglede i djeluju vrlo prisno.

Pedro Pascal, Rafael Olarra Foto: Profimedia

Nedugo nakon toga zajedno su viđeni i u kinu. Tijekom večeri sjedili su jedno uz drugo, a u jednom trenutku zabilježen je i nježan trenutak dok su razgovarali. Njihovo zajedničko pojavljivanje i govor tijela ostavili su snažan dojam.

Pedro Pascal, Rafael Olarra Foto: Profimedia

Rafael Olarra u prošlosti je bio u vezi s glumcem Lukeom Evansom, a sada ga se sve češće viđa u društvu zvijezde serije ''The Last of Us''. Unatoč brojnim nagađanjima ni Pedro Pascal ni Rafael Olarra zasad nisu komentirali svoj odnos.

Jesu li tek bliski prijatelji ili se između njih razvija nešto više, ostaje nam vidjeti – no njihove zajedničke fotografije svakako su pobudile znatiželju javnosti.

