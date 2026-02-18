Nova faza radova: Ida Prester pokazala kako će izgledati njezin zagrebački raj!

Ida Prester zakoračila je u novu fazu obnove obiteljske kuće – ovih dana započela je uređenje vrta koji skriva brojne uspomene iz njezina djetinjstva.

Glazbenica i voditeljica Ida Prester s obitelji je godinama živjela u glavnom gradu Srbije, a nakon toga su beogradsku adresu zamijenili onom zagrebačkom. Stan u kojem su živjeli voditeljica i njezin suprug nakon preseljenja dali su u najam te započeli novo poglavlje u Hrvatskoj.

Ida danas s partnerom Ivanom i djecom živi u krasnom stanu u jednom zagrebačkom kvartu, no paralelno već neko vrijeme obnavlja i svoju obiteljsku kuću koja je nekoć pripadala njezinu djedu. Riječ je o kući zelenkasto-sive fasade, smještenoj usred zelenila i šume, u mirnoj ulici bez prometa, u elitnom dijelu Zagreba.

Renovacija napreduje iz faze u fazu, a ovih dana na red je stiglo i uređenje vrta. U novom videu uspješna voditeljica i glazbenica otkrila je detalje te podijelila uzbuđenje zbog nove etape radova.

''Stan unutra se finišira, a mi od danas krećemo s uređenjem vrta! Zadržavamo sigurno stari bor koji je tu od mog djetinjstva, voćkice koje su mama i tata posadili prije 30 godina, ali veliki dio vrta treba obnoviti, posaditi novo bilje, srediti stepenice, prolaze… Pokažemo uskoro novu fazu'', napisala je Ida.

U vrtu je otkiveno koje će biljke i stabla posaditi, ali i da će ima plato za sunčanje.

Posebnu emociju u cijeloj priči nosi upravo činjenica da kuća ima snažnu obiteljsku vrijednost. Stari bor iz njezina djetinjstva i voćke koje su zasadili njezini roditelji ostaju kao podsjetnik na prošla vremena, dok će novi detalji vrtu dati svježinu i suvremeni pečat.

Sudeći po dosadašnjim objavama, obitelj s velikim entuzijazmom pristupa svakom koraku obnove, a pratitelji s nestrpljenjem iščekuju da im Ida pokaže kako će izgledati nova, uređena oaza mira u srcu Zagreba.

