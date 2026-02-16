Njihova tragična smrt obilježila je kraj jedne od najzanimljivijih i najtužnijih ljubavnih priča 20. stoljeća

Nova serija o Johnu F. Kennedyju Jr. i Carolyn Bessette ponovno je u fokus javnosti stavila jednu od najpoznatijih ljubavnih priča 90-ih.

Ovih dana stigla je nova televizijska serija "American Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette", koju je producirao Ryan Murphy, a u čijem fokusu je jedna od najpoznatijih i najtužnijih ljubavnih priča američke moderne povijesti — ona između Johna F. Kennedyja ml. i Carolyn Bessette.

Serija dramatizira njihov intenzivan, ali kratkotrajni odnos te tragični kraj, iako je kritičare podsjeća više na stiliziranu verziju tabloida nego duboko biografsko djelo.

John F. Kennedy jr. i Carolyn Bessette - 3 Foto: Profimedia

John F. Kennedy ml., sin ubijenog američkog predsjednika Johna F. Kennedyja i Jackie Onassis, bio je jedan od najpoželjnijih neženja u SAD-u početkom 1990-ih. Prvi susret s Carolyn Jeanne Bessette dogodio se 1992. godine kada je ona radila u modnoj kući Calvin Klein kao PR/odnosna predstavnica za VIP klijente — on je došao na probu odjeće i tada su se upoznali.

John F. Kennedy jr. i Carolyn Bessette - 5 Foto: Profimedia

U početku je JFK ml. bio u vezi s glumicom Daryl Hannah, a i Carolyn je imala svoj društveni život, ali njihova kemija bila je očita. Iako odnos nije odmah prerastao u vezu, vrlo brzo su počeli provoditi sve više vremena zajedno i razvijati romantičnu vezu koja je ubrzo postala predmetom interesa javnosti i tabloida.

John F. Kennedy jr. i Carolyn Bessette - 4 Foto: Profimedia

Njihova veza nije počela bez izazova. Prvo, medijska pažnja bila je ogromna jer je John već od ranih dana bio u središtu pozornosti kao član dinastije Kennedy, a Carolyn je, kao netko tko je do tada živio relativno privatno, teško podnosila praćenje paparazza i stalnu javnu pažnju. Ti pritisci često su stvarali tenzije u njihovoj vezi.

John F. Kennedy jr. i Carolyn Bessette - 1 Foto: Profimedia

Također, postoje zapisi o nesporazumima i konfliktima zbog obiteljskih očekivanja i razlika u pristupima javnosti. Biografi sugeriraju da je Carolyn ponekad imala problema oko uklapanja u Kennedyjev svijet, a i odnos s njegovom obitelji, posebno s majkom Jackie, koja je preminula 1994., donosio je dodatnu emocionalnu težinu.

John F. Kennedy jr. i Carolyn Bessette - 2 Foto: Afp

Nakon nekoliko godina veze, John je u srpnju 1995. godine zaprosio Carolyn prstenom koji je sadržavao dijamante i safire, ali ona je oklijevala odmah prihvatiti. Ipak, na kraju je pristala i 21. rujna 1996. vjenčali su se u privatnoj ceremoniji na Cumberland Islandu u Georgiji, daleko od očiju javnosti, uz samo nekoliko bliskih prijatelja i članova obitelji.

Ceremonija je bila jednostavna i intimna, a Carolyn je nosila elegantnu svadbenu haljinu dizajnera Narcisa Rodrígueza, koja je kasnije postala kultni modni simbol.

Iako su mnogi vidjeli njihovu vezu kao romantičnu idilu, praktični život u braku pod intenzivnim medijskim nadzorom bio je težak. Carolyn je posebno teško podnosila pažnju javnosti. Mediji su često isticali njezinu stilsku eleganciju, ali i dojmove da se bori s osjećajem gubitka privatnosti i identiteta, još više zato što je bila u braku s jednim od najpoznatijih muškaraca u zemlji.

Biografi i prijatelji para kasnije su spominjali kako su u proljeće 1999. počeli ići na bračno savjetovanje, svjesni da im je odnos pod velikim pritiscima, a njihova romansa se ponekad suočavala s konfliktima i nesigurnostima.

Njihova ljubavna priča dobila je tragičan kraj 16. srpnja 1999. kada je Kennedy ml. pilotirao mali avion Piper Saratoga prema Martha’s Vineyardu gdje su trebali prisustvovati vjenčanju rođaka, a u avionu su se nalazile i Carolyn i njezina sestra Lauren. Poslije nekoliko dana traganja, pronađeni su njihovi posmrtni ostaci u Atlantskom oceanu, zajedno s avionom. Istragom je kasnije utvrđeno da je do nesreće došlo zbog gubitka kontrole pri letu iznad vode noću, najvjerojatnije uzrokovanog prostornom dezorijentacijom pilota.

Tada je John imao 38 godina, Carolyn 33, a Lauren 34. Njihova smrt obilježila je kraj jedne od najzanimljivijih i najtužnijih ljubavnih priča 20. stoljeća te ostala kao simbol romantične tragedije pod monumentalnim pritiscima medija i javnosti.

