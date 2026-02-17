Koga ljubi srpski influencer kojem je zapaljen automobil? Atraktivnu brinetu prate stotine tisuća ljudi

Atraktivna brineta posljednjih je mjeseci sve češće u središtu pozornosti, a na društvenim mrežama prati je više od 360 tisuća ljudi.

Nakon što je vijest o zapaljenom automobilu Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, odjeknula regijom, popularni influencer ponovno se našao u središtu pozornosti javnosti.

Poznato je da je u vezi s Milenom Stamenković, a tko je ona?

Naime, atraktivnoa brineta bavi se fitnessom i studira radiološku tehnologiju na Medicinskom fakultetu.

Nedavno je na Instagramu otvorila prostor za pitanja svojih pratitelja, a među njima su se našla i ona vezana uz Bogdana. Otkrila je i kada su se zapravo upoznali.

''To je bilo ljeto 2021. u restoranu na tvrđavi u Novom Sadu. Našli smo se na poslovnom sastanku. Ja sam došla s prijateljicom, a on sa svojim društvom. U tom periodu bilo je planirano da se pojavim u njegovom programu, gdje bih imala svoju emisiju inspiriranu Larom Croft, kao i segment u kojem bih vodila vremensku prognozu'', objasnila je.

Otkrila je i kakav je srpski influencer privatno.

''Najviše bih voljela da ga svi možete vidjeti kroz moje oči. Za mene je on najbolji na svijetu'', napisala je.

Milena je vrlo popularna na društvenim mrežama, gdje je prati čak 362 tisuće ljudi.

Njezin profil obiluje atraktivnim prizorima u bikiniju, ali i trenucima iz svakodnevice koje rado dijeli sa svojim pratiteljima.

Srpski influencer i njegova bivša djevojka prošle su se godine našli u središtu drame, koju je pratio cijeli Balkan. Detalje smo pisali OVDJE.

