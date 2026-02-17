Supruga srpskog slavuja u odvažnom badiću istaknula zavidnu liniju!

Supruga Peđe Jovanovića, koja slovi kao jedan od najljepših žena na estradi, zablistala je u smjelom izdanju.

Ana Jovanović, supruga pjevača Peđe Jovanovića, koji će uskoro zapjevati u Areni Zagreb, ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama novim atraktivnim izdanjem.

Naime, lijepa Ana na fotografiji koju je podijelila pozira u elegantnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu visokog izreza koji dodatno naglašava njezinu vitku liniju i preplanuli ten.

Ana Jovanović Foto: Instagram

Kosom ležerno prebačenom preko ramena i uz velike tamne sunčane naočale, snimila je selfie u ogledalu.

Osim zavodljivog izdanja, Ana je podijelila i prizore nestvarno tirkiznog mora, drvenih vila iznad vode i bujnog zelenila koje okružuje resort i otkrila da su prizori nastali na Maldivima.

Ana Jovanović Foto: Instagram

Inače, Ana slovi kao jedna od najljepših supruga glazbenika na estradi. Na Instagramu je prati više od 290 tisuća ljudi. U opisu profila stoji kako je dizajnerica i vlasnica vlastitog modnog brenda.

Ova brineta i srpski slavuj u braku su 18 godina te imaju troje djece.

Peđa Jovanović, Ana Jovanović Foto: Instagram

Nekoliko puta prolazili su kroz izazovna razdoblja, a sam je Peđa otvoreno priznao da ga je ovisnost o alkoholu zamalo koštala braka. Više o tome pisali smo OVDJE.

Ana i Peđa Jovanović - 2 Foto: Instagram

U studentom je proslavila rođendan, a iznenadit ćete se koliko ima godina. Više o tome pisali smo OVDJE.

Ana Jovanović Foto: Instagram

Ana Jovanović Foto: Instagram

