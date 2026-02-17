Supruga srpskog slavuja u odvažnom badiću istaknula zavidnu liniju!

Supruga Peđe Jovanovića, koja slovi kao jedan od najljepših žena na estradi, zablistala je u smjelom izdanju.
Ana Jovanović, supruga pjevača Peđe Jovanovića, koji će uskoro zapjevati u Areni Zagreb, ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama novim atraktivnim izdanjem.3 vijesti o kojima se priča ''ostat će nam smrad!'' Goran Višnjić pozvao na prosvjed: "Zašto bismo mi to dopustili kod nas?'' pogledajte fotke Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica najemotivniji trenutak večeri Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Naime, lijepa Ana na fotografiji koju je podijelila pozira u elegantnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu visokog izreza koji dodatno naglašava njezinu vitku liniju i preplanuli ten.
Ana Jovanović Foto: Instagram
Kosom ležerno prebačenom preko ramena i uz velike tamne sunčane naočale, snimila je selfie u ogledalu.
Pogledaji ovo Celebrity Severina snažnom porukom podržala prosvjede u Sarajevu nakon velike tragedije
Osim zavodljivog izdanja, Ana je podijelila i prizore nestvarno tirkiznog mora, drvenih vila iznad vode i bujnog zelenila koje okružuje resort i otkrila da su prizori nastali na Maldivima.
Ana Jovanović Foto: Instagram
Inače, Ana slovi kao jedna od najljepših supruga glazbenika na estradi. Na Instagramu je prati više od 290 tisuća ljudi. U opisu profila stoji kako je dizajnerica i vlasnica vlastitog modnog brenda.
Ova brineta i srpski slavuj u braku su 18 godina te imaju troje djece.
Peđa Jovanović, Ana Jovanović Foto: Instagram
Nekoliko puta prolazili su kroz izazovna razdoblja, a sam je Peđa otvoreno priznao da ga je ovisnost o alkoholu zamalo koštala braka. Više o tome pisali smo OVDJE.
Ana i Peđa Jovanović - 2 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Otuđeni Beckhamov sin povukao ovaj potez nakon javne opomene najboljeg prijatelja svog oca
U studentom je proslavila rođendan, a iznenadit ćete se koliko ima godina. Više o tome pisali smo OVDJE.
Ana Jovanović Foto: Instagram
Ana Jovanović Foto: Instagram
Galerija 23 23 23 23 23
Intervju s Peđom uoči koncerta karijere pročitajte OVDJE.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kako imati tijelo poput najpoznatije plavuše na svijetu? Njezin trener otkrio je nekoliko trikova
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Pravu ljubav našao je tek u 60.: Kako je počela ljubavna priča koja traje već četvrt stoljeća?
Pogledaji ovo Celebrity Preslatko! Chef Vukadin pokazao izdanja svojih nasljednika za maškare