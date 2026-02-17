40 godina klape Cambi: Pjevali prolaznicima u centru Zagreba!

Dečki iz klape Cambi prošlog tjedna oduševili su prolaznike u centru Zagreba. A sve to uoči njihova slavljeničkog koncerta u našem glavnom gradu. Koliko je pjevača prošlo kroz ovu klapu u 40 godina postojanja, kako reagiraju stranci kad oni zapjevaju, ali i kako paze na glas, otkrili su našoj Juliji Bačić Barać za IN magazin.

Kad god i gdje god zapjevaju dečki iz klape Cambi, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Tako je bilo i kad su zapjevali na glavnom zagrebačkom Trgu.



Ovo je bilo tek zagrijavanje za ono što publiku čeka sredinom ožujka u Lisinskom. Repertoar za ovaj koncert već je spreman.

''Morate osjetiti bilo publike, ali tu smo najviše doma. Bit će jedan presjek našeg rada kroz 40 godina, malo tradicionlano onako kako ljudi očekuju, a onda malo obrade, malo neke nove naše stvari'', objašnjava nam Edi Šegota.

Proslavit će tako u Zagrebu 40 godina postojanja klape, kroz koju je svih tih godina prošao popriličan broj pjevača.

''Ja sam zapisao preko 60 ljudi, ali treba uzeti u obzir da u početku prvih par godina klape je to bila neka vrsta kolodvora, ljudi su dolazili odlazili, nije to bio ni neki pravi rad, zapravo tek tamo devedestih je to postalo zapravo pa se od onda i manje ljudi mijenjalo'', priča nam Hrvoje Lozančić.

Poznato lice Cambija je i njihov tenor Eduard Šegota.

''A dobro, ja sam prepoznatlljiv zato što imam tu specifičnu ulogu tog prvog tenora, u biti najviše se derem zato me najviše znaju'', šali se Edi.

Prolaznicima su ovi dečki podijelili ruže, a zauzvrat su dobili samo komplimente za pjevanje.

''Najbolji su što se mene tiče'', ''Prekrasna klapa, jako lijepo sviraju pjevaju dečki, lijepo'', bili su komentari prolaznika.

Kad živite od pjevanja, onda je logično pomisliti da ovi dečki posebno paze na glas.

''Ma nema toga, to ili jeis ili nisi, vrlo jednostavno'', govori Edi.

Što se dogodi kad se ipak onaj najglasniji, prvi tenor, prehladi?

''To ne smije publika znati da sam ja bolestan, ne smiju osjetiti to, borili smo se, bilo je svega. U svih ovih mojih godina, jedan koncert na otoku Braču u Supetru smo otkazali, znači svih ovih godina'', govori Edi.

Klapa Cambi najnagrađivanija je naša klapa, prva su klapa koja je održala samostalni koncert na Poljudu, i to na punom stadionu 2011.

''Najponosniji sam na to da je na tom plakatu samo pisalo klapa Cambi bez imena gostiju, nismo na taj način pprivlačili publiku i bio je onako prirodni, organski odaziv publike'', kaže Hrvoje.

Pjevali su ovi dečki i u Americi, čak i na Times squareu, a kad god zapjevaju strancima, slične su reakcije.

''Stanu, gledaju, čudna im je ta glazba, koji je ovo jezik, kakvi su ovo ljudi, kakve su ovo melodije, napjevi s pažnjom su to pogledali svi'', kažu.

Vjerni tradiciji, ali okrenuti budućnosti - recept je to zbog kojeg klapa Cambi traje tako dugo. Ovo je tek njihovih prvih 40 godina!

