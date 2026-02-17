Zvijezda filma ''Svadba'' o porukama koje mu stižu: ''Žena je nakon 35 godina odvela muža u kino''

Da je hrvatski film ''Svadba'' uspio potopiti ''Titanic'', koji je do sada držao prvo mjesto kao najgledaniji film u hrvatskim kinima - rekli bismo - čudo neviđeno. U filmskom hitu godine jednu od glavnih uloga ima i mladi glumac Roko Sikavica. Našem Luki Jurkijeviću za IN magazin je otkrio kakav bi on bio mladoženja, koliko se razlikuje od svojeg lika, ali i hoće li biti "Svadbe 2".

Djevojke, ne brinite se! Ne čuju se svadbena zvona za Roka Sikavicu i nije još vrijeme da uskoči u mladoženjine cipele! Salon vjenčanica bilo je idealno mjesto za razgovor s ovim mladim glumcem, čiji je film zauzeo prvo mjesto kao najgledaniji u hrvatskim kinima ikad!

Ipak, kada dođe taj dan da stane pred oltar, Roku će, kaže, trebati dobra priprema.

''Ja jesam navikao u kazalištu da imam 500 ljudi koji me gledaju, ali to je neki drugi čovjek. Ovo bi bio ja koji se ženi, mislim da bi to bilo teško raspadanje i ne volim ove tradicionalne svadbe. Kad bi radio svadbu, to bi bilo vjerojatno za mlade, negdje dobar tulum s nekom dobrom spizom i za malo ljudi'', priča Roko.

Razloga za slavlje već sad ima jer je film Svadba u kojem ima jednu od uloga, potopio dosada najgledaniji film – Titanic. Ovakve rezultate nije očekivao nitko, pa ni sama glumačka ekipa.



''Ja dobivam neke poruke na Instagramu, tipa, prvi put sam odvela muža u kino nakon 35 godina, evo već peti put ja i muž idemo gledati u kino film, tako da očito je ljude nešto uhvatilo. Sad, mislim da film nije pretenciozan, da se ne pravi pametniji nego što je, da smo opleli jednako po jednima i po drugima, da se bavimo o nekim temama koji su trenutno sada goruće kroz duhovit način, satiričan način, tako da mislim da ljudima treba da se malo opuste u ovim teškim vremenima'', priča.

Roko utjelovljuje lik Budimira, desnu ruku poznatog hrvatskog poduzetnika. Da je doista dobro odradio svoj zadatak, dokazuje činjenica da svojem liku uopće nije sličan u stvarnom životu.

''Ja se sigurno ne bi nikad ponašao kao on u životu, puno sam ekstrovertiraniji nego on. Mislim da ne bi trpio takve neke likove kao što trpi Budimir u mom filmu, ali on je u takvoj situaciji, on je tako podložan i šta da mu radimo. Ali je simpatičan, dobronamjeran''.

Za razliku od Budimira, u natrpanom rasporedu, Roko uvijek nađe vremena i za zabavu.

''Sad kad je zima draže mi je ostat doma, čim dođe proljeće, moj četvrti mjesec, to je moje vrijeme kad sam se rodio i dobijem neki joie de vie. Pa malo se i ostane dulje vani, malo se i zapartija, ali naravno sve u granicama normale''.

Velika mu je čast bila i stajati uz velika glumačka imena, koje je kao dječak, kaže, gledao na TV-u. Smijeha na snimanju komedije, naravno, nije nedostajalo, kao ni anegdota.



''Kad smo snimali u Crikvenici, vepar je hodao između našeg hotela i depadanse gdje smo spavali pa eto, išli smo sa lampandinama, bojali smo se hoće nas vepar napast ili ne''.

Ako ga pitate bi li radije bio kum ili mladoženja, bez razmišljanja kaže - kum! A da su svadbe danas skup sport, zna i Roko. No nije kum cicija!



''Kum treba momačku večer napraviti, pa da ne bude za pet eura, kao šta traže u filmu.Tako da, a mislim, kad bi bio neki dobar prijatelj koji bi me tražio za kuma potrošilo bi se, nije problem''.

A sad da čujemo kako Roko zamišlja svoju svadbu!



Mesni ili riblji meni? Riblji

Pripremljen govor za mladu ili sve iz glave? Sve iz glave

Velika ili mala svadba? Mala

Bend ili DJ? DJ

Moderna ili svadba po običajima? Moderna

Zanimalo nas je hoće li moderan biti i nastavak filma ili će, kako to često biva, biti lošija verzija prvog dijela.



''Bit će skuplje, lošije i dulje. Hahahah, ma neee. Potrudit ćemo se stvarno da srušimo taj mit i da napravimo Svadbu dva još boljom nego što je bio prvi dio. Ali, evo... Vidiiit ćemooo'', zaključio je Roko.

