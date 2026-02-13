U jubilarnu desetu sezonu showa Tvoje lice zvuči poznato stižu novi kandidati!

Jedan od najgledanijih zabavnih formata uskoro se vraća na male ekrane. Jubilarna deseta sezona showa Tvoje lice zvuči poznato donosi nove kandidate, svježu energiju u žiriju i još spektakularnije transformacije. Naš Marko Štefanac zavirio je na snimanje promo spota i saznao što nas uskoro očekuje.

Nova sezona, novi izazovi i nove transformacije zbog kojih nedjeljom navečer uživamo pred malim ekranima. Tvoje lice zvuči poznato uskoro se vraća, a naša poznata lica showa prisjetila su se trenutaka iz prošlih sezona.

''Nekako mi je najviše ostala u sjećanju prva emisija koja se vodila, znači to je prije sada već tri bilo, i nekako svi nastupi Alena Bičevića, on je stvarno meni neko veliko otkriće u životu'', prisjetio se Filip Detelić.

''Pamtim divne talente, pamtim ljude koji su zaista onako bacili nas na koljena, ako se mogu tako izraziti, svojom lepezom talenta koje posjeduju'', rekao nam je Mario Roth.

''Toliko toga se dogodilo u ovih prethodnih devet sezona da je teško nešto izdvojiti, ali dobro, u svakom slučaju pamtimo one trenutke kad smo mi imali neke show transformacije, kad smo morali izvoditi neke točke, to mi je ostalo u pamćenju'', kaže Igor Mešin.

Smijeh, iznenađenja i potpuna predanost svakoj ulozi. Upravo to ovu pozornicu čini posebnom.

''Kad vidiš onako nabildanog muškarca da izađe kao žena, to je stvarno duhovito. Ili kad vidiš ženu onako sitnu, a igra nekoga krupnog, pa joj onda dodaju jedno 200 kila robe na nju da je podebljaju i onda i to zaista zna biti jako smiješno'', govori Enis Bešlagić.

''Mislim da je sam koncept emisije onako kako je smišljen upravo smišljen iz jednog razloga, da se svi dobro nasmijemo i da ne tražimo u takvim showovima ništa ozbiljno, zato što nitko tamo nije ozbiljan. Što naravno možete vidjeti i po imitacijama samih kandidata, sve je urnebesno, sve smiješno'', kaže Mario Roth.

''Najviše me veseli kad se netko transformira u neku ženu. Nemamo više onih velikih muškaraca kao Igor Cukrov, Toma Marić i tako to'', kaže Filip Detelić.

No, osim novih kandidata, nova sezona donosi i osvježenje u žiriju. Već poznatoj trojci, pridružuje i se glumica Martina Stjepanović Meter.

''Jedva čekam vidjeti sve što nas čeka. Isto tako, meni je ovo prva ovakva uloga uopće da se pokušavam okušati u tako nečem, tako da me to najviše veseli isto'', kaže Martina.

A otkrila nam je i kakva će biti u ocjenjivačkoj fotelji.

''Nastojat ću biti pravedna, a mislim da svakako ne bih voljela biti stroga, jer kad samo vidim svaki put koliko oni truda u to unesu, meni je već to zbilja veliki respekt, tako da sigurno neću biti oštra'', kaže.

Prije nego što su kandidati ušli u tuđe cipele, kamera IN Magazina zavirila je na snimanje promo spota nove sezone, gdje su voditelji i žiri nakratko zakoračili u neka druga glazbena vremena. A otkrili su nam i u koje bi se desetljeće najradije vratili.

''Vratio bih se ono u 2000-e. Neakako su mi to bili, još sam bio dovoljno mlad, još dovoljno u naponu snage i još je budućnost bila preda mnom i još mi je sve bilo jako uzbudljivo'', iskreno nam je rekao Igor Mešin.

''U lude sedamdesete. Evo to bih volio malo doživjeti, a ond bi malo i osamdesete'', rekao nam je Detelić.

Kad bi mogli birati, znaju i čiji bi koncert htjeli doživjeti barem jednom.

''Nek bude prvo Madonna. Mislim da je to i sam spektakl, ono, da vidiš jednom u životu nešto što sigurno ostaje dugo upamćeno'', kaže Martina.

''Freddie Mercury. Generalno zbog energije koju on ima i samog načina pjesama koje su ostavile trag na sve generacije'', otkrio nam je Enis Bešlagić.

Sve je spremno za novu rundu transformacija. Žiri je nestrpljiv, publika i gledatelji također, stoga očekujte dobru zabavu i mnogo smijeha.

''U novoj sezoni, na svu sreću gledatelja, mi se nećemo presvlačiti i nećemo izvoditi, ali mogu očekivati osam stvarno fantastičnih kandidata, ne znaš tko je bolji od koga i mislim da će biti vrlo zabavna, a po njih i napeta sezona'', najavio je Mešin.

''Možemo očekivati svašta, sigurno iznenađenja, sigurno puno dobrih točaka, jer vidim da imamo jako dobrih vokalnih pjevača. Da imamo jako dobrih pjevača. Tako da mislim da će biti napeto do samog kraja'', zaključila je nova članica žirija.

Jubilarna deseta sezona stiže s novom dozom energije, a pred gledateljima su večeri u kojima će se smijeh i napetost izmjenjivati do samog kraja.

