Pogledajte kako najbogatiji nogometaš svijeta trenira s kćerkicom!

Dok milijuni obožavatelja prate njegove poteze na terenu, Cristiano Ronaldo kod kuće ima posebnu publiku, a Georgina Rodriguez sada je pokazala kako izgleda njihov preslatki zajednički trening.

Georgina Rodriguez ponovno je raznježila obožavatelje na društvenim mrežama.

Lijepa Argentinka podijelila je prizor iz kućne teretane u kojem, kako je navela u objavi, njezin partner Cristiano Ronaldo trenira u društvu njihove kćeri Belle.

Cristiano Ronaldo

Na fotografiji se vidi poznati nogometaš kako radi s utezima, dok malena Bella stoji pokraj njega i oponaša tatine pokrete s malim ružičastim bučicama. Georgina je uz objavu kratko napisala ''Papá'' uz srce, čime je još jednom pokazala koliko joj znače obiteljski trenuci.

Georgina Rodriguez

Poznato je da Ronaldo veliku pažnju posvećuje fizičkoj spremi i disciplini, a čini se da ljubav prema zdravom načinu života prenosi i na svoju djecu. Ovaj simpatičan prizor iz teretane otkriva nježniju stranu slavnog sportaša – onu u kojoj je prije svega ponosni otac.

Osim Belle, Ronaldo i Georgina imaju još blizance Evu Mariu i Matea te kćer Alanu, a Cristiano ima i sina Cristiana Jr.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez na odmoru s djecom

Inače, Ronaldo je postao prvi milijarder među nogometašima, a Georgina se nedavno pohvalila luksuzom u kojem uživaju. Više pogledajte OVDJE.

