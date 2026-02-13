Gdje su princeze dok im roditelji tonu sve dublje u skandalu s osuđenim pedofilom?

Dok novi detalji iz Epsteinovih dosjea ponovno potresaju britansku kraljevsku obitelj, sve su oči uprte u princeze Beatrice i Eugenie – koje se, daleko od javnosti, suočavaju s najtežim testom lojalnosti u životu.

Dok se imena princa Andrewa i Sarah Ferguson ponovno nalaze u središtu globalnog skandala vezanog za Jeffreyja Epsteina, princeze Beatrice i Eugenie navodno proživljavaju najteže razdoblje u svojim životima – daleko od reflektora, ali pod golemim pritiskom.

Prema izvorima bliskim obitelji, sestre su ostale na rascjepu između privatne lojalnosti roditeljima i potrebe da zaštite vlastite živote i reputaciju.

Princeze Beatrice i Eugenie - 4 Foto: Afp

''Beatrice i Eugenie su na rascjepu. Mislim da bi trebale nešto reći, ali sumnjam da hoće zbog potrebe da privatno ostanu odane roditeljima, a javno se od njih distanciraju'', tvrdi kraljevski izvor za Daily Mail.

Novi dokumenti iz Epsteinovih dosjea bacili su dodatno svjetlo na odnos njihovih roditelja s osuđenim seksualnim prijestupnikom. Izvori tvrde da su princeze zgrožene i posramljene onime što su pročitale.

Princeze Beatrice i Eugenie i Sarah Ferguson Foto: Profimedia

Princeze Beatrice i Eugenie i princ Andrew Foto: Profimedia

''Zgrožene su onime što su pročitale. Posramljene su e-porukama koje je njihova majka slala Epsteinu. To im je iznimno neugodno'', rekao je izvor blizak sestrama.

Posebno ih je, navodno, pogodilo otkriće da je Sarah Ferguson vodila intimne i koketne prepiske s Epsteinom, raspravljala o privatnim temama, pa čak i vodila kćeri na susrete s njim nakon njegova izlaska iz zatvora.

''Ne vjerujemo da je djevojkama mnogo toga rečeno o onome što je sada izašlo na vidjelo i jednostavno će biti zgrožene koliko su njihovi roditelji bili bliski s tim užasnim čovjekom'', dodaje izvor.

Princeze Beatrice i Eugenie - 2 Foto: Afp

Princeze Beatrice i Eugenie i princ Andrew Foto: Afp

Iako kralj navodno tvrdi da princeze nisu učinile ništa pogrešno, šteta za njihov imidž je neizbježna.

''Njihovi osobni brendovi kontaminirani su postupcima roditelja'', kaže izvor.

Situacija je posebno osjetljiva za princezu Eugenie, koja je suosnivačica organizacije The Anti-Slavery Collective – dobrotvorne inicijative koja se bori protiv modernog ropstva i trgovine ljudima.

''Kako može voditi kampanju protiv trgovine ljudima, a da ništa ne kaže o Epsteinu, Virginiji Giuffre i novim optužbama?'' pita se izvor.

Princeze Beatrice i Eugenie s roditeljima Foto: Profimedia

Princeze Beatrice i Eugenie i princ Andrew Foto: Profimedia

Gdje su sada?

Princ Andrew već je napustio Royal Lodge i preselio se u Sandringham, a Sarah Ferguson povukla se iz javnosti te navodno razmatra odlazak u inozemstvo. Beatrice i Eugenie drže se podalje od medija.

Obitelj York, prema riječima izvora, jedva uspijeva održati stvari na okupu.

''Yorkovi jedva uspijevaju održati obitelj na okupu, ali ovo je stvorilo nove napetosti u njihovim odnosima'', tvrdi izvor.

Princeze Beatrice i Eugenie - 2 Foto: Profimedia

Ipak, unatoč svemu, sestre navodno i dalje stoje uz roditelje – barem iza zatvorenih vrata.

''Koliko sam posljednje čuo, kćeri i dalje potajno podržavaju oba roditelja.''

Za sada, Beatrice i Eugenie biraju tišinu. No kako se skandal širi i otkrivaju novi detalji, pitanje je hoće li moći još dugo balansirati između obiteljske lojalnosti i javne odgovornosti.

Princeze Beatrice i Eugenie i Sarah Ferguson Foto: Profimedia

Za što se optužuje njihova oca Andrewa, čitajte OVDJE.

