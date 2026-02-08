Kako su osuđeni pedofil i manekenka završili kod princa Andrewa u Buckinghamskoj palači?

Nova otkrića iz Epsteinovih dosjea bacaju svjetlo na dosad nepoznatu ulogu mlade Rumunjke koja se 2010. godine našla na privatnoj večeri s Jeffreyjem Epsteinom i princem Andrewom u Buckinghamskoj palači.

Nova otkrića iz takozvanih Epstein Files ponovno su uzdrmala britansku kraljevsku obitelj, a u središtu skandala našla se – mlada Rumunjka. Riječ je o tada dvadesetogodišnjoj manekenki iz Bukurešta koju je pedofil i osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein 2010. godine poveo na privatnu večeru u Buckinghamsku palaču, gdje ih je ugostio princ Andrew.

Prema e-mailovima koji su procurili u javnost, Epstein je osobno inzistirao da se Rumunjku doda na popis uzvanika opisujući je u poruci princu Andrewu kao vrlo slatku. Andrew je, prema dokumentima, bez oklijevanja odgovorio: ''Nema problema'', prenosi Daily Mail.

Princ Andrew

Večera se održala dok je kraljica Elizabeta II. bila odsutna iz palače, a uz Rumunjku prisutne su bile još tri mlade žene, među kojima i jedna Ruskinja. Epstein je kasnije u privatnoj komunikaciji Rumunjki napisao da je bila savršena te da ju je princ Andrew smatrao lijepom, dodao je i rečenicu koja danas izaziva posebno zgražanje: ''Nijedan muškarac ne gleda tvoju odjeću, oni vide kroz nju.''

Prema dostupnim informacijama, mlada Rumunjka prije večere se sastala s Epsteinom u kući Ghislaine Maxwell u londonskom Belgraviji, odakle je automobilom odvezena u Buckinghamsku palaču. Upravo je ta kuća ranije bila povezana s optužbama Virginije Giuffre, koja tvrdi da je ondje kao maloljetnica bila seksualno zlostavljana – uključujući navodni odnos s princem Andrewom, što on godinama negira.

Princ Andrew

Iako iz dokumenata nije jasno što se točno dogodilo tijekom večeri u palači, sljedećeg jutra Epstein je Andrewu poslao poruku: ''Sjajna zabava.''

Istovremeno je Rumunjka Epsteinu zahvalila opisujući iskustvo kao doživljaj koji se pruža jednom u životu.

Identitet Rumunjke nije objavljen, a ona se zasad nije javno očitovala o tome je li bila jedna od Epsteinovih žrtava. Njezina šutnja dodatno pojačava nagađanja i zabrinutost, osobito u kontekstu Epsteinove dobro dokumentirane povijesti seksualnog iskorištavanja mladih žena.

Princ Andrew

Kraljevski biografi i pravni stručnjaci sada sve glasnije pozivaju britansku policiju da ponovno otvori istragu o princu Andrewu, a istovremeno se postavljaju pitanja o tome tko je sve znao za dolaske mladih žena u kraljevske rezidencije – i zašto nitko nije reagirao.

Nakon optužbi princ Andrew izbačen je iz kraljevskih odaja, više pročitajte OVDJE.

Andrew Mountbatten-Windsor

