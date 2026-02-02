Novi skandal potresa britansku krunu: Princ Andrew pod najtežim optužbama dosad?

Nova svjedočenja i objava povjerljivih dokumenata ponovno su otvorili jedno od najkontroverznijih poglavlja britanske monarhije, u središtu skandala opet je princ Andrew.

Princ Andrew ponovno se našao u središtu teškog skandala povezanog s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom nakon što je druga žena javno iznijela tvrdnje da ju je Epstein 2010. godine doveo u Veliku Britaniju kako bi imala spolni odnos s tadašnjim članom britanske kraljevske obitelji.

Neimenovana žena tvrdi da je u svojim dvadesetima, na Epsteinov zahtjev, provela noć s princem Andrewom u njegovoj rezidenciji Royal Lodge. Prema njezinim navodima, nakon toga je čak odvedena na čaj u Buckinghamsku palaču, što cijelom slučaju daje dodatnu težinu i bez presedana ga izravno povezuje s kraljevskom institucijom.

Ako se te tvrdnje pokažu točnima, riječ je o prvom slučaju u kojem neka od Epsteinovih navodnih žrtava tvrdi da se seksualni susret dogodio unutar kraljevske rezidencije.

Američki odvjetnik Brad Edwards, koji zastupa više od 200 osoba koje se smatraju Epsteinovim žrtvama, uputio je jasan ultimatum princu Andrewu i kraljevskoj obitelji — ili će uskoro doći do razgovora o optužbama, ili slijedi nova tužba.

''Nadam se da će se tijekom ovog tjedna netko u ime Palače javiti i reći: 'Hajdemo to razjasniti''', izjavio je Edwards za Daily Mail.

Govoreći o svojoj klijentici, Edwards je naglasio razmjere zlostavljanja: ''Jeffrey Epstein ju je teško iskorištavao. Produžetak tog zlostavljanja bilo je i njezino iskorištavanje od strane princa Andrewa'', rekao je.

Dodao je kako njegova klijentica i dalje želi vjerovati u pravdu unatoč svemu što je proživjela: ''Ona je snažna osoba. Želi vjerovati u pravdu, ali to je vrlo teško s obzirom na ono što zna.''

Princ Andrew već je bio povezan s Epsteinom kroz raniji slučaj Virginije Giuffre, koja je tvrdila da je s njim imala spolne odnose u Londonu, New Yorku i na Epsteinovu privatnom karipskom otoku. Taj je slučaj okončan nagodbom vrijednom navodno 12 milijuna funti, bez priznanja krivnje s Andrewove strane, a princ je optužbe odlučno negirao.

No interes javnosti ponovno je eksplodirao nakon što je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo više od tri milijuna dokumenata povezanih s Epsteinom. Među njima se nalazi i e-mail iz 2010. godine u kojem Epstein princu Andrewu nudi upoznavanje s prijateljicom opisujući je kao ''26-godišnju, Ruskinju, pametnu, lijepu i pouzdanu''.

Za sada nije potvrđeno radi li se o istoj ženi koja sada iznosi nove optužbe.

Edwards je otvoreno kritizirao kraljevsku obitelj zbog odluke da princu Andrewu oduzme titule tvrdeći da je time zapravo smanjena mogućnost da žrtve dobiju pravdu.

''Ideja da su mu oduzeli titulu kako bi pokazali da su učinili pravdu žrtvama je smiješna'', rekao je Edwards.

''Stvarnost je da kaznenopravni sustav nikada neće istražiti ni kazniti princa Andrewa. Jedina pravda koja je preostala žrtvama je građanskopravni sustav.''

''Oduzimanjem Andrewove mogućnosti da to nadoknadi financijski žrtvama su oduzeli svaku šansu za pravdu.''

Slučaj je poprimio i snažnu političku dimenziju. Britanski premijer Sir Keir Starmer pozvao je princa Andrewa da otputuje u SAD i svjedoči pred kongresnim odborom koji istražuje Epsteinovu mrežu.

''Epsteinove žrtve moraju biti prvi prioritet'', poručio je Starmer.

''Svatko tko ima relevantne informacije trebao bi ih biti spreman podijeliti, u bilo kojem obliku u kojem se to od njega traži. Ne možete biti usmjereni na žrtve ako niste spremni to učiniti.''

Kada je princ Andrew prošle godine ostao bez posljednjih kraljevskih titula, Buckinghamska palača objavila je da njihova veličanstva žele jasno dati do znanja da su njihove misli i najdublje suosjećanje uz sve žrtve i preživjele svih oblika zlostavljanja.

Ipak, s novim optužbama, objavljenim dokumentima i rastućim političkim pritiskom jasno je da se afera Jeffrey Epstein i dalje snažno reflektira na britansku monarhiju — a osobito na njezina najkontroverznijeg člana, princa Andrewa.

