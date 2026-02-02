Snimka s Grammyja brzo se proširila internetom: Mrtvog čovjeka proglasila je dobitnikom!

Dodjela Grammyja završila je u znaku potpunog kaosa kada je legendarna Cher, zbunjena i vidno nesigurna, u prijenosu uživo pogrešno proglasila dobitnika jedne od najvažnijih nagrada večeri.
Glazbena ikona (79) najprije je izašla na pozornicu kako bi primila vlastitu nagradu za životno djelo. Nakon govora u kojem je poručila publici da nikada ne odustaje od svojih snova zbunjeno je zaključila:
''Hvala vam. Pretpostavljam da bih sada trebala otići s pozornice. U redu.''
I otišla je. No samo nakratko.
Voditelj večeri Trevor Noah ubrzo ju je morao dozvati natrag jer je Cher, osim nagrade za životno djelo, imala i zadatak uručiti Grammy za snimku godine, koji je pripao pjesmi "Luther" Kendricka Lamara i SZA-e.
No tada je uslijedio trenutak koji je postao viralan.
Dok je stajala na pozornici s omotnicom u ruci, Cher je započela: ''A Grammy ide…'', zatim zastala u neugodnoj tišini, gledala ravno ispred sebe i zbunjeno rekla: ''Oh! Rekli su mi da će to biti na teleprompteru.''
Shvativši da ipak mora otvoriti omotnicu, Cher je to učinila i zatim ushićeno izgovorila pogrešno ime: ''Luther Gandross!''
Publika je prasnula u smijeh jer je Cher zapravo spojila naziv pjesme "Luther" i ime pokojnog pjevača Luthera Vandrossa, koji je preminuo prije 20 godina. Kendrick Lamar na trenutak se zbunjeno nasmijao, ali je shvatio na što je mislila i izašao na pozornicu.
Nekoliko sekundi kasnije Cher je shvatila gaf i kroz smijeh se ispravila: ''Oh, ne, Kendrick Lamar!''
Ipak, cijela situacija završila je u dobrom raspoloženju. Lamar je u svom govoru odao počast Lutheru Vandrossu, čiji su vokali poslužili kao inspiracija i sample u nagrađenoj pjesmi.
