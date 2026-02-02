Kako izgleda kći Dragane Mirković? Manuela je prava preslika slavne pjevačice

Svaki rijedak trenutak u kojem Dragana Mirković pokaže svoju kćer izazove oduševljenje, a razlog je jasan, Manuela nevjerojatno nalikuje na slavnu pjevačicu.

Kći Dragane Mirković, Manuela Bijelić, rijetko se pojavljuje u javnosti i gotovo nikada ne koristi društvene mreže, zbog čega svaka nova objava u kojoj se pojavi izazove veliko zanimanje javnosti. Upravo zato najnovija fotografija koju je objavila popularna pjevačica nije prošla nezapaženo.

Dragana je otkrila da je večer provela u kazalištu sa svojom kćeri, a prije početka predstave podijelila je zajednički selfie uz kratku, ali znakovitu poruku: ''Moj život''. Na fotografiji je jasno vidljivo koliko Manuela nalikuje na svoju majku – mnogi su se složili da je prava Draganina preslika.

Dragana Mirković i kćer - 1 Foto: Instagram

Slične crte lica, osmijeh i nježna elegancija odmah su privukli pozornost, a fanovi su u komentarima isticali da Manuela izgleda poput mlađe verzije slavne pjevačice. Ipak, unatoč velikom interesu, Manuela i dalje bira život daleko od reflektora.

Dragana Mirković i kćer - 3 Foto: Instagram

Poznato je da ne voli javnu izloženost te da je prije nekoliko godina ugasila profile na društvenim mrežama jer joj pozornost javnosti nije odgovarala. Dragana je prije isticala i da su njezina djeca skromna, da ne pate za luksuzom ni brendiranim stvarima te da su odgajana bez estradne glamuroznosti.

Toni Bijelić i kći Manuela - 7 Foto: Instagram

Dragana Mirković i kći Manuela - 6 Foto: Instagram

''Nisu razmaženi i ne pate za brendovima. Čak sam jednom zamolila kćer da obuče jednu moju haljinu, ali nije htjela jer joj je bilo neugodno'', priznala je pjevačica jednom prilikom.

Manuelu je Dragana dobila u braku s bivšim suprugom Tonijem Bijelićem, a osim kćeri imaju i sina Marka. Kako on izgleda, pogledajte OVDJE.

