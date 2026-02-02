Snimke preplavile mreže: Rukometaši broncu slavili uz pjesme Thompsona i Mate Bulića!

Hrvatski rukometni reprezentativci broncu s Europskog prvenstva proslavili su uz pjesmu, emocije i glazbu koja je u rekordnom roku izazvala lavinu reakcija u javnosti.

Hrvatski rukometaši osvojili su broncu na Europskom prvenstvu u rukometu, a nakon što su na terenu izgrlili jedni druge i proslavili veliku pobjedu, hrvatski rukometni reprezentativci slavlje su nastavili u svlačionici, uoči dodjele medalja.

Ondje je odjekivala pjesma ''Ako ne znaš šta je bilo'' Marka Perkovića Thompsona, koja je već neko vrijeme neslužbena himna rukometaša.

Posebnu pozornost na društvenim mrežama izazvala je snimka njihove proslave iz svlačionice, koju je podijelio sinjski gradonačelnik Miro Bulj. Na videu se vidi kako se reprezentativci vesele uz glazbu, a putem videopoziva pridružio im se i Marko Perković Thompson.

Bulj je uz snimku bio vrlo izravan te je prozvao čelništvo Saveza i zagrebačku vlast.

''Thompson s našim herojima u slavlju preko videopoziva u svlačionici. Naši rukometaši ga žele, narod ga želi, ali Savez predvođen Gobcem muti s Tomaševićem. Dosta HDZ-ovske i možemovske kuhinje. Već ste jednom po nalogu Plenkovića i Bandića isključivali razglas!''

Da se u svlačionici nije slušao samo Thompson, pokazuje i video koji je podijelio Mate Bulić, a na kojem rukometaši slave uz njegov hit ''Moja Hercegovina''.

A dok su se mnogi veselili da će te pjesme pjevati uživo na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, sinoć je objavljeno da dočeka neće biti. Društvenim mrežama potom se počela širiti još jedna snimka – ovaj put iz autobusa hrvatske reprezentacije. Na njoj se vidi kako igrači uglas pjevaju Thompsonovu pjesmu ''Ravnoteža''.

''Kad zapjevam partija mi sudi, neka sudi, pjevat ćemo ljudi'', orilo se autobusom brončanih heroja s Europskog prvenstva.

Snimku iz autobusa objavio je tportal, a ona je u kratkom roku izazvala brojne reakcije javnosti i dodatno rasplamsala raspravu o glazbi, sportu i politici – temi koja, čini se, ponovno prati uspjehe hrvatskih sportaša. Video pogledajte OVDJE.

Rukometaše su navijači dočekali na aerodromu. Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.

Zašto je doček na Trgu otkazan, čitajte OVDJE.

