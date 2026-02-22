Ruben van Gucht čeka kćer s partnericom s kojom je navodno već godinama

Novinar Ruben Van Gucht, od kojeg se naša proslavljena sportašica Blanka Vlašić razvela u listopadu, čeka dijete sa spisateljicom Charlotte Van Looy.

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht dobit će drugo dijete.

Vijest o trudnoći je sama na društvenim mrežama objavila Charlotte Van Looy, spisateljica s kojom se belgijskog novinara povezivalo još i prije braka s našom proslavljenom atletičarkom Blankom Vlašić. Charlotte je vijest potkrijepila fotografijom ultrazvuka, a otkrila je i da čekaju kćer.

Galerija 18 18 18 18 18

Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 1 Foto: Instagram

"Tri sestrice spremne su od ljeta parkirati svoju dužnost rodezijskog ridgebacka kao lovca na lavove i svu svoju ljubav usmjeriti na zaštitu naše male lavice. Čopor je potpun. Krug je zatvoren", napisala je Van Looy, a prenosi portal HLN. "Ruben i ja svjesno kročimo ovim novim putem na svoj način, ali s istim prioritetom: dobrobit naše kćeri."

Pogledaji ovo Celebrity Slom nakon skandala? Bivša vojvotkinja utočište pronašla u prestižnoj klinici

Istodobno, uputila je poruku medijima, moleći za privatnost i poštovanje.

"Pečat dugogodišnje ljubavi ne zahtijeva daljnje objašnjenje ni opravdanje. Stoga vas molimo da barem jednom poštujete i prihvatite naš do u beskraj ponavljani, nedvojbeno već izlizani, ali zato ne manje iskren bez komentara", poručila je Van Looy u objavi ispod koje je primila mnoge čestitke pripadnika belgijske medijske scene.

Charlotte Van Looy, Ruben Van Gucht Foto: Instagram

Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

Ovo će biti Van Guchtovo drugo dijete, nakon što je u braku s Vlašić dobio sina Monda. Još prije nego se oženio za našu proslavljenu atletičarku, belgijski mediji su pisali o njegovoj vezi s Van Looy, koja ga redovito prati dok snima podcast i objavljuje na Instagramu.

Charlotte Van Looy je javnosti poznata po vezi s osamnaest godina starijim glumcem Adriaanom Van den Hofom, a napisala je vodič o životu milenijalaca pod nazivom "Mi milenijalci - Zašto vas savršeno ne usrećuje".

Spisateljica je često objavljivala Van Guchta na svojim društvenim mrežama, a kada ju je jedna pratiteljica upitala zna li da ima obitelj u Hrvatskoj, odgovorila je: "Budući da smo zajedno već gotovo šest godina i dijelimo isti dom već gotovo četiri godine – doista znam. U svakom slučaju, hvala na prijateljskom podsjetniku."

Vlašić i Van Gucht su se vjenčali 2022., a službeno su razvedeni od listopada prošle godine, što je za portal HLN potvrdio njezin otac Joško. Intervju možete pročitati OVDJE.

Vijest o Blankinom razvodu prvi je prenio portal Vjerujem.hr, a zašto je dugo tajila od javnosti, pročitajte OVDJE.

O ljubavnoj priči Blanke Vlašić i Rubena Van Guchta više pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Romantični trenuci u Veroni: Blanka Mateša podijelila nježne fotografije sa suprugom

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Tko je svestrana glumica koja je iz bolničkog kreveta zamolila javnost za pomoć?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kultni glumac četvrtu sreću pronašao je sa stjuardesom, rodila mu je dijete u osmom desetljeću

Pogledaji ovo Celebrity Noć za pamćenje u Zagrebu: Spektakularni koncert srpskog slavuja u Areni, a publiku je oduševila i mlada zvijezda