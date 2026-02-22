Slom nakon skandala? Bivša vojvotkinja utočište pronašla u prestižnoj klinici

Sarah Ferguson navodno je potražila pomoć u luksuznoj švicarskoj klinici nakon što su objavljeni kompromitirajući e-mailovi o njezinoj povezanosti s Jeffreyjem Epsteinom.

Bivša vojvotkinja od Yorka Sarah Ferguson navodno se početkom godine povukla u jednu od najekskluzivnijih wellness klinika na svijetu dok se oko nje i njezina bivšeg supruga Andrewa Mountbatten-Windsora rasplamsavao novi val skandala povezanog s Jeffreyjem Epsteinom.

Prema pisanju britanskih medija, 66-godišnja bivša kraljevska snaha nakon Božića je otputovala u Zürich, gdje je nekoliko tjedana boravila u prestižnoj klinici Paracelsus Recovery, poznatoj po diskretnom i individualiziranom pristupu mentalnom zdravlju.

Sarah Ferguson - 4 Foto: Profimedia

Sarah Ferguson - 1 Foto: Profimedia

Sarah Ferguson - 2 Foto: Profimedia

Cijena boravka u toj ustanovi doseže i do 13.000 funti na dan, a mjesečni program može stajati i do 350.000 funti.

Izvori tvrde da je Ferguson bila potpuno slomljena nakon što su u javnost dospjeli e-mailovi koji su otkrili njezinu dugogodišnju povezanost s osuđenim pedofilom i trgovcem ljudima. U porukama se vidi kako ga moli za financijsku pomoć te mu se čak ispričava zbog javnog distanciranja, tvrdeći da je to učinila kako bi zaštitila svoju karijeru dječje spisateljice.

Posebno je odjeknula informacija da je svoje kćeri, princeze Beatrice i Eugenie, odvela na ručak s Epsteinom svega nekoliko dana nakon njegova izlaska iz zatvora.

Sarah Ferguson (Foto: AFP) Foto: afp

Sarah Ferguson - 3 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Sarah Ferguson - 3 Foto: Profimedia

Bliski prijatelji naveli su kako je Paracelsus za Fergie još od ranije sigurno utočište gdje, kako je sama isticala, može dobiti vrhunsku medicinsku i psihološku podršku bez osuđivanja.

Ferguson je ranije javno govorila o svojim traumama iz djetinjstva, životu pod stalnim povećalom javnosti te borbi s rakom, a u klinici su joj navodno dijagnosticirani posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) i ADHD. Sama je isticala kako je važno rušiti stigmu oko mentalnog zdravlja i poticati ljude da potraže pomoć.

Sarah Ferguson - 1 Foto: Profimedia

Sarah Ferguson - 2 Foto: Profimedia

Nakon boravka u Švicarskoj, navodno je vrijeme provodila u francuskim Alpama i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pokušavajući izbjeći medijsku pažnju. Od prosinca nije viđena u javnosti, što je dodatno potaknulo nagađanja o njezinu stanju.

Iako klinika u Zürichu slovi za najskuplju na svijetu, ostaje nejasno kako je Ferguson financirala višemjesečni boravak, s obzirom na to da se godinama suočava s financijskim problemima. Navodno je prijateljima priznala kako se mora vratiti na posao jer joj treba novac.

Sarah Ferguson - 3 Foto: Profimedia

Sarah Ferguson - 4 Foto: Profimedia

Istodobno, traži novi PR tim uoči mogućeg povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo, iako su neki izvori skeptični da bi ondje mogla ponovno izgraditi javni imidž.

Dok se istraga protiv Andrewa nastavlja, a skandal oko Epsteinovih dokumenata ne jenjava, Ferguson očito prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u životu – daleko od kamera, u luksuznom, ali izoliranom utočištu švicarske klinike.

Uz nju se vežu brojni hirovi, o čemu više čitajte OVDJE.

Što je Epstein pisao o Ferguson? Dokumentacija iz njegovog slučaja razotkrila je ne tako laskave razgovore, o čemu više čitajte OVDJE.

