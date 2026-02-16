Ella Dvornik u halterima se javila s daleke destinacije koja za nju ima posebno značenje

Ella Dvornik javila se s Malte, destinacije na kojoj su njezini roditelji proveli medeni mjesec, a emotivnu priču podijelila je uz razigranu fotografiju iz slikovitih ulica otoka.

Ella Dvornik otputovala je na Maltu, a s pratiteljima je podijelila emotivnu poveznicu koju taj otok ima s njezinom obitelji. Naime, upravo su ondje njezini roditelji, Danijela i pokojni Dino Dvornik, svojedobno proveli medeni mjesec.

Ella Dvornik, Dino Dvornik Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Influencerica i poduzetnica objavila je fotografiju iz slikovitih malteških ulica, pozirajući u razigranoj kombinaciji – crnom sakou, suknji, halterima i s kravatom koja je cijelom izdanju dala pomalo buntovnički pečat. Uz osmijeh i ležernu atmosferu, pokazala je koliko uživa u putovanju.

Ella Dvornik - 3 Foto: Ella Dvornik/Instagram

Malta za Ellu nije samo još jedna destinacija, već mjesto s posebnim značenjem. Povratak na lokaciju na kojoj je započela bračna priča njezinih roditelja probudio je nostalgiju, ali i podsjetio na obiteljske uspomene koje, kako se čini, rado nosi sa sobom.

Pratitelji su joj u komentarima poručili kako izgleda odlično.

"Top outfit", "Prezgodna", "Ovo ti je najbolji look ikada", "Preslatka", "Kao da ti je 16", pisali su.

