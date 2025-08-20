Ella Dvornik podijelila uspomenu na oca Dinu: ''Od žaljenja što ga nema...''

Ella Dvornik na društvenim mrežama prisjetila se oca Dine Dvornika koji bi danas slavio rođendan.

Da je živ, kralj funka Dino Dvornik danas bi slavio 61. rođendan, a na društvenim mrežama kći Ella Dvornik posvetila mu je emotivnu objavu.

Naime, podijelila je njegove fotke uz pjesmu ''Tebi pripadam''.

Dino, Danijela i Ella Dvornik - 1 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Enis Bešlagić ostvario nešto što još nitko nije na ovim prostorima: ''Ovo je povijesni trenutak...''

''Brat bi danas imao 61. godinu. Više od žaljenja što ga nema, smo sretni što smo imali priliku da ga imamo. I dalje živi u pričama konobara, glazbenika, slučajnih prolaznika i taksista koji nam svako malo otkriju neku vlastitu anegdotu za koju nismo znali. Često se našalim da je u biti živio stotine života, a nove još uvijek otkrivamo'', napisala je na Instagramu.

Dino, Danijela i Ella Dvornik Foto: Neja Markičević/Cropix

Fotke pogledajte OVDJE.

Galerija 24 24 24 24 24

Pogledaji ovo Celebrity Haljina s porukom glumice u Sarajevu dirnula prisutne, detalji su nevjerojatni

Ispod objave odmah su joj se javili brojni pratitelji koji su bili obožavatelji naše glazbene legende.

Dino i Danijela Dvornik Foto: Marko Miscevic/Cropix

''Upravo u ušima, svaki dan, minimalno 2-3 puta, nema mu ravnih'', ''Kralj, odmori i pleši na nekom boljem mjestu'', ''Neponovljiv, a ova njegova pjesma je sve'', ''Legenda svih legendi'', ''Čačino dite'', ''Nema dobre fešte bez tvog tate'', ''Vječna legenda'', ''Faca'', samo je dio komentara na Instagramu.

Dino, Danijela i Ella Dvornik - 2 Foto: Damjan Tadic/Cropix

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Pa je li ona bosa?! Što kažete na ovo izdanje iz Sarajeva?

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Nekad i sad Sjećate se nadarene djevojčice iz ovog filma? Danas ima 19 godina i izrasla je u pravu ljepoticu

Pogledaji ovo Celebrity Suprug Blanke Vlašić natjecat će se u MasterChefu, sve je podijelio na Instagramu