Enis Bešlagić ostvario nešto što još nitko nije na ovim prostorima: ''Ovo je povijesni trenutak...''

Enis Bešlagić pohvalio se velikim uspjehom na društvenim mrežama, ovo je baš za pohvalu.

Miljenik regije glumac Enis Bešlagić svoju predstavu ''Da sam ja neko'' izveo je više od 200 puta, a početkom rujna izvest će je i u slavnoj sidnijskoj operi u Australiji.

Ovu vijest ekskluzivno je otkrio za IN magazin u lipnju, a sad je na društvenim mrežama otkrio i točan datum.

In Magazin: Enis Bešlagić - 4 Foto: In Magazin

''2.9.2026. – SYDNEY OPERA HOUSE! S ponosom najavljujem da ću u glavnoj dvorani ovog svjetskog hrama kulture izvesti svoju predstavu ''DA SAM JA NEKO''. Sydney Opera House nacionalna je kuća Australije koja je prepoznala značaj moje autobiografske priče – predstave koja je važna i za sve naše ljude koji tamo žive, te da upravo ova priča zaslužuje biti izvedena u najvećoj dvorani Opera Housea. Nije jednostavno dobiti priliku i igrati na toj grandioznoj sceni, znajući kakve sve provjere australske vlasti prethodno provode za sve koji požele nastupiti u njihovoj nacionalnoj kući. Provjere za organizatora i izvođača bile su zahtjevne i temeljite – od preporuka konzulata do suglasnosti njihova parlamenta. Posebno su rigorozni kada je riječ o autobiografskim predstavama. Upravo zato me ova vijest duboko obradovala i potvrdila kvalitetu moje profesionalne karijere i stavova koje sam često iznosio u javnosti'', pohvalio se Enis.

''Ovo je povijesni trenutak ne samo za mene, već i za sve naše dramske umjetnike s ovih prostora. Vrijeme je da se ohrabre i povjeruju kako sami mogu stvarati svoje priče i graditi svoje karijere, bez čekanja na podršku institucija ili fondova. Kao prvi glumac s ovih naših prostora kojem je to pošlo za rukom i koji će ponosno stajati na toj sceni, ispričat ću “našu priču” svim našim ljudima koji tamo žive, provozati ih u Fići nekim davno zaboravljenim putevima, otvoriti im srce i dušu iskreno – i pokušati ih ljubavlju nahraniti. Nadam se da će se nakon ovog mog uspjeha mnoge moje kolege ohrabriti i povjerovati u vrijednost svojih priča. Bez psovki, vrijeđanja, vulgarnosti i politike, ova je predstava osvojila srca mnogih. Iskrena i emotivna priča, koja promiče zajedničke vrijednosti, ljudskost i iskrene emocije. Smijeh i suze, koje se tako brzo isprepliću, učinile su da se ovaj rolerkoster emocija zavrti i u svjetski poznatim dvoranama'', dodao je.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se nadarene djevojčice iz ovog filma? Danas ima 19 godina i izrasla je u pravu ljepoticu

''Od Brčko distrikta BiH do Sydney Opera Housea – sve je moguće, ako ste autentični i vjerujete u svoje snove'', ohrabrio je za kraj sve.

''Pa ja sam baš ponosan jer gledajući predstavu, to nije predstava, to je život! I kad ljudi izađu poslije predstave, oni kažu meni ''e i ja sam ono, tako i u nas je isto tako bilo'', eto oduševljenje i tu radost... kad mene pitaju ''200 puta si odigrao predstavu, odakle ti inspiracija?'' Ja kažem ljudi, ja izađem, ne da mi se, umoran, jeo, upalila mi se tek sad teletina, i kad ja izađem i vidim njih kako se oni smiju, to meni svaki put, evo ja se naježim, bude mi inspiracija da tu predstavu igram punim srcem'', rekao je za IN magazin.

Enis Bešlagić i Antonija Šola kao Lady Gaga, TLZP Foto: DNEVNIK.hr

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Pa je li ona bosa?! Što kažete na ovo izdanje iz Sarajeva?

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Haljina s porukom glumice u Sarajevu dirnula prisutne, detalji su nevjerojatni

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Little Mixa progovorila o bolnoj prošlosti s bivšim: "Mislila sam da je to normalno..."