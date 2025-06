Ostvarenje sna u Australiji! Enisa Bešlagića čeka uspjeh kakav nije postigao još nijedan glumac s ovih prostora!

In Magazin: Enis Bešlagić - 1 Foto: In Magazin

Miljenik regije glumac Enis Bešlagić svoju predstavu ''Da sam ja neko'' izveo je više od 200 puta, a napokon može službeno objaviti; izvest će je i u slavnoj sidnijskoj operi u Australiji. Na izvedbi u Zagrebu došao ga je gledati čak i reprezentativac Mateo Kovačić s longetom na nozi, u društvu supruge Izabel. Priču ima naš Davor Garić.

Na početku ovog priloga novinar Davor Garić ekskluzivno je otkrio da će po prvi puta jedan glumac s ovih prostora imati nastup u Sidney Opera house u Australiji, a riječ je o Enisu Bešlagiću! Golema je to vijest!

''Hvala brate, nadam se da ćeš doći! Ekipa, vi ste pozvani! Mislim da je to neka pobjeda ove lijepe priče koja zaista jest neka misija ljubavi, gdje se promoviraju neke vrijednosti davno zaboravljene'', rekao je Enis Bešlagić za kamere IN magazina.



''Predstava je zaista i smiješna tako da ako se ne budete smijali, do vas je, jer sam ja vidio kako se ljudi na svijetu smiju. U jednom trenutku predstava je i jako tužna, zovu je rolercoaster emocija, pa će bit i suza''.



''Kad sam igrao u Sindeyu pred nekih 1300 ljudi, ja sam rekao, zašto ne bi da nam netko uzme ovu Opera house dvoranu, kaže pa gdje ćeš to, to je ogromno, pa hajde da pokušamo i mi smo stvarno pokušali preko mog prijatelja Ivana koji mi tamo organizira predstave, onda i preko ambasada i preko parlamenta, čak u Australiji su oni provjerili mene i moj rad i dali dozvolu da ja mogu birati termin, tako da se već sad određuje neki termin za 2026. jesen nadam se i da se napravi ta jedna ogromna priča i mislim da će to bit kruna moje karijere'', ispričao je Enis koji ne krije koliko je ponosan na cijeli razvoj situacije.

''Pa ja sam baš ponosan jer gledajući predstavu, to nije predstava, to je život! I kad ljudi izađu poslije predstave, oni kažu meni ''e i ja sam ono, tako i u nas je isto tako bilo'', eto oduševljenje i tu radost... kad mene pitaju ''200 puta si odigrao predstavu, odakle ti inspiracija?'' Ja kažem ljudi, ja izađem, ne da mi se, umoran, jeo, upalila mi se tek sad teletina, i kad ja izađem i vidim njih kako se oni smiju, to meni svaki put, evo ja se naježim, bude mi inspiracija da tu predstavu igram punim srcem'', govori Enis.

Enisov nastup s longetom na nozi nije propustio ni Mateo Kovačić koji je došao u društvu supruge Izabel. Pitali smo ga što je bilo.

''Povreda!'', rekao je kratko.



Na svakoj ili gotovo svakoj predstavi Enis dodijeli i svoju posebnu nagradu, ''Enisov najsmijeh''. Po kojem kriteriju bira?

''Jednostavno imaju neki ljudi koji su mene zadužili u životu privatno i ja se nekako želim odužiti na neke sitnice koje mogu biti, onda to može biti netko iz publike tko je potpuno neka X osoba, i to se može dogoditi, mogu to biti neke divne priče koje ja znam, nekih ljudi recimo koji su narušenog zdravstvenog stanja, a ja znam što to njima znači'', objasnio nam je Enis.



Nagradu ''Enisov najsmijeh'' ovog je puta dobio Adi Šoše, s kojim je Enis na jednom od Adijevih koncarata u Lisinskom i zapjevao.

Enis je 8 puta bio u Lisinskom, a Adi 6!

''Samo šest, šta ću, joj! Enis me pretekao! Šest je mnogo više od onog što sam ja očekivao. Moji su snovi i očekivanja bila mnogo mnogo skromnija. Hvala publici što je bila dio tih magičnih koncerata'', poručio je Adi.



Enis nas godinama uveseljeva, stavlja nam osmijeh na lica, što predstavama, što nastupima, što ovakvim intervjuima. Što njega nasmijava, što njega veseli?

''Pozitivna energija! Ti je imaš, ja, brat snima, svatko ima svoj dio kolačića. Mi ljude nekako pazimo kad oni odu, kad završe s ovim svijetom onda mi vadimo njihove slike, te osmijehe usporavamo pa kažemo kako je to nekada bilo, a ja kažem daj bolan dok su živi ljudi, da slavimo, nemamo razlog da se ovdje sad ne šalimo, ne smijemo jer će bit mnogo razloga u životu da zaplačeš i da si tužan, ali kad god imaš priliku da se nasmiješ, da izađeš, što se kaže da razbiješ brigu, to napravi! Imamo sve, a nikad više depresivni, a prije su ljudi imali manje ali su bili sretniji!'', zaključio je Enis.



A do Australije, predstava ''Da sam ja neko'' sljedećih će nekoliko mjeseci harati Europom.

